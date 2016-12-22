Кудрявцева попросила Чехову остановиться

Лера Кудрявцева обратилась к своей подруге и коллеге Анфисе Чеховой. Телеблондинка попросила приятельницу перестать худеть.

Накануне, 21 декабря, Анфиса Чехова отметила день рождения в одном из столичных ресторанов. Популярной телеведущей исполнилось 39 лет. "Я очень люблю свой день рождения и отмечаю его каждый год. Кстати, как поклонник астрологии, я считаю, что Новый год для каждого человека начинается не с 1-го января, а именно со дня его рождения. Это день когда нужно загадывать желания и формировать будущий год", – отметила Чехова.

Поздравить ведущую пришли не только ее близкие – мать и супруг Гурам Баблишвили, – но и друзья: Екатерина Одинцова, Жанна Эппле, Лера Кудрявцева и многие другие. К своему дню рождения Анфиса подошла во всеоружии: она сильно похудела и словно бы помолодела.

Изменения во внешности Чеховой отметили все ее друзья, но они признались, что любят ее в любом виде. Однако во время светового шоу, в котором все гости могли оставить свои пожелания на специальных досках, Лера Кудрявцева исписала ее пожеланием: "Не худей больше!", отметили "7 Дней".

Фото опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova) Дек 22 2016 в 3:41 PST

Разумеется, в этот день в адрес именинницы лились только добрые пожелания и комплименты. Так, Жанна Эппле охарактеризовала Анфису как надежное дерево, под которым всем найдется место.

"Она обладает удивительными способностями оберегать и помогать всем вокруг. Иногда ты просто можешь поделиться с ней какой-то проблемой, а она в одну секунду ее решит: устроит на работу, поможет со спектаклем, позаботится о тех, кто нуждается. При этом она любящая жена и замечательная мать. Для меня Анфиса не просто подруга, а настоящая сестра", – призналась Эппле.