Кудрявцева показала интимные действия молодого мужа

Лера Кудрявцева опубликовала видео, на котором засняла своего молодого супруга, хоккеиста Игоря Макарова, делающего массаж лица жене. Однако ролик получил неоднозначную реакцию у зрителей.

Лера Кудрявцева редко публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram личные фотографии и видео. Именно поэтому, когда они изредка все же появляются, то имеют оглушительный интерес среди аудитории популярной телеведущей. Так случилось и в этот раз.

Кудрявцева выложила ролик, на котором засняла довольно интимные действия своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова – молодой мужчина делал массаж лица жене. "Личный Домашний Косметолог 😬" – коротко подписала видео Лера.

Запись получила много разных отзывов. В основном, положительных. В частности, поклонники оценили натуральную красоту Кудрявцевой и ее с мужем чувство юмора. "😂😂😂😂😂👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻", "Лера! Какая вы классная !!! И Вы и Ваша пара ! 💃🏻👫😍👍", "Лера как вы классная без кг макияжа 💕😍", "Аж завидую;-)", "Такая хорошенькая 😋", "Ну что ж ты страшная такая ненакрашенная" – Лера это не про Вас. Настоящая красотка", "Любовь💖💖💖❤❤❤👍👍👍", "Лера видос классный!!!так мило", – умилились подписчики.

Видео опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) Дек 22 2016 в 10:44 PST

Однако не все восприняли видеозапись с юмором. "Убить надо такого косметолога))) так издеваться над пациентом", "Не понимаю кому нужны такие подробности!!!!", "Да, мать, ты уже скрипишь, но может что-то вылепят эти беспощадные руки😜👐🙌🤝🤛👊⁉️", "Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не плакало", "Зачем так делать? 🤔", "Ужассс", "Лера зачем вы разрешаете это делать шутки шутками приколы приколами но так нельзя с лицом и кожей обращаться", – возмутились некоторые поклонники.