На "Доме-2" раскрыли заговор

Участники реалити-шоу "Дом-2" ведут ожесточенную борьбу за миллион рублей. Через несколько дней завершится голосование за участников конкурса "Свадьба на миллион", победившая пара получит средства на свадьбу своей мечты.

Пока по результатам голосования лидируют Александра Артемова и Евгений Кузин. Другие звезды проекта, естественно, этим недовольны. Марина Африкантова и Андрей Чуев, которые не могут догнать предполагаемых победителей, придумали неожиданный ход – они убеждают всех голосовать за Александру Гозиас и Константина Иванова. Если победит последняя пара, ребята поделят деньги и сыграют две свадьбы в один день.

Александра утверждает, что Андрей и Марина объявили им настоящую войну. По словам Артемовой, Чуев уже давно затаил обиду на их пару, пишет StarHit. "Во-первых, это как минимум просто противоречит правилам конкурса "Свадьба на миллион", потому что победить должна только одна пара и получить миллион на свадьбу, а не делить деньги. Во-вторых, группируются они просто потому, что понимают: поодиночке у этих пар нет шансов обогнать нас! Сейчас мы лидеры и в голосовании, и во всех этапах конкурса!"

Фото опубликовано Артемова Саша (@artemovasasha1) Янв 30 2017 в 2:54 PST

Артемова заявила, что в 2015 году Андрей нечестным путем победил Евгения в конкурсе "Человек года" на "Доме-2". "И ему не дает покоя, что сейчас за нашу пару голосуют больше. Я вообще думаю, что все эти коалиции – только ради наживы и выгоды", – высказалась девушка.

Некоторые участники телестройки все-таки намерены поддержать Александру и Константина. "Проголосовав за Сашу и Костю, вы тем самым поддержите и Марину с Андреем, с которыми Саша и Костя обещали поделиться!" – объяснили звезды проекта.