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На "Доме-2" раскрыли заговор
Пока по результатам голосования лидируют Александра Артемова и Евгений Кузин. Другие звезды проекта, естественно, этим недовольны. Марина Африкантова и Андрей Чуев, которые не могут догнать предполагаемых победителей, придумали неожиданный ход – они убеждают всех голосовать за Александру Гозиас и Константина Иванова. Если победит последняя пара, ребята поделят деньги и сыграют две свадьбы в один день.
Александра утверждает, что Андрей и Марина объявили им настоящую войну. По словам Артемовой, Чуев уже давно затаил обиду на их пару, пишет StarHit. "Во-первых, это как минимум просто противоречит правилам конкурса "Свадьба на миллион", потому что победить должна только одна пара и получить миллион на свадьбу, а не делить деньги. Во-вторых, группируются они просто потому, что понимают: поодиночке у этих пар нет шансов обогнать нас! Сейчас мы лидеры и в голосовании, и во всех этапах конкурса!"
Артемова заявила, что в 2015 году Андрей нечестным путем победил Евгения в конкурсе "Человек года" на "Доме-2". "И ему не дает покоя, что сейчас за нашу пару голосуют больше. Я вообще думаю, что все эти коалиции – только ради наживы и выгоды", – высказалась девушка.
Некоторые участники телестройки все-таки намерены поддержать Александру и Константина. "Проголосовав за Сашу и Костю, вы тем самым поддержите и Марину с Андреем, с которыми Саша и Костя обещали поделиться!" – объяснили звезды проекта.
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