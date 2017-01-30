Полыгалову из "Дома-2" оттаскали за волосы из-за Барзикова

Новая участница реалити-шоу "Дом-2" Анна Синицына набросилась на Елизавету Полыгалову, которая недавно вернулась с Сейшел. Как оказалось, Анна положила глаз на бойфренда Лизы Ивана Барзикова и таким образом попыталась устранить соперницу.

Пока Лизы и Вани не было дома, новенькая вынесла вещи соперницы в общую комнату. Когда та вернулась и попыталась положить их на место, Анна неожиданно накинулась на девушку и вцепилась ей в волосы. Елизавета не осталась в долгу. Разнимать разъяренных девушек пришлось самому Барзикову.

"Так получилось, что ты мне тоже нравишься", – объяснила Ивану Анна. "Берешь вещи и переносишь в мою комнату!" – агрессивно скомандовала Полыгалова.

Напомним, Елизавета и Иван были участниками проекта "Дом-2. Остров любви" и строили любовь на Сейшелах, но Барзиков принял решение вернуться в Москву. Его возлюбленная очень переживала по этому поводу. "Ваня сегодня покинул проект... остров... Я скучаю... Легла спать в нашей комнате и в его майке. Наверное, я идиотка", – жаловалась девушка подписчикам своего микроблога.

В конце концов, Полыгалова не выдержала и приехала вслед за возлюбленным. Молодые люди стали участниками "традиционного" "Дома-2".