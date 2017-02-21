Собчак о пении Бузовой и Самбурской

Светская львица заявила, что она "девственно чиста в музыкальных познаниях". Поэтому адекватно оценивать наличие таланта у коллег ей трудно.

Не имеющие музыкального образования актрисы Ольга Бузова и Настасья Самбурская недавно начали делать первые шаги в качестве певиц. Поэтому сегодня обе могут претендовать на получение российской национальной премии МУЗ-ТВ в номинации "Прорыв года". Ксения Собчак, которая будет вести церемонию, призналась, что с песенными творчеством Настасьи и Ольги не знакома. Хотя вместе с Бузовой несколько лет работала на скандальном телепроекте "Дом-2".





"Я не очень слежу за популярной музыкой, – призналась Ксения Dni.Ru на пресс-завтраке, посвященном предстоящему вручению "тарелочек". – И не слышала произведений ни одной девушки, ни второй. В этом есть некая чистота эксперимента – я прихожу на премию и свежим взглядом оцениваю артистов. Ольга – прекрасная, красивая девушка. А фамилию второй я даже никогда не слышала раньше. Как вы сказали? Каменская?"





"Вопрос тут не в музыкальном образовании, а в таланте, - продолжила Собчак. - Есть ли он у девушек? Я, честно, не знаю. Я слышала дуэт Аллы Пугачевой и Димы Билана, вот для меня это прорыв года абсолютный. Еще случайно увидела в интернете клип певцы, кажется, по имени Наргиз. Клип красивый, женщина голосистая, мощная. А так я абсолютно девственно чиста в музыкальных познаниях, абсолютно ничего не знаю".





Надо заметить, что сама Ксения тоже пару раз пела публично. Но это была скорее нарочитая пародия. И сегодня Собчак относится к этому опыту с юмором. И уж, конечно, становиться певицей не собирается.



