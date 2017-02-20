Последний шанс Ольги Бузовой

После скандального развода ведущая "Дома-2" Ольга Бузова продолжает выяснять отношения с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. На выходных в соцсетях экс-супруги устроили перепалку. Психолог и автор женских тренингов Жанна Абрамова рассказала корреспонденту Dni.Ru, для чего Бузова выносит семейные разборки на публику.

"Во-первых, женщина начинает выяснять отношения публично, чтобы себя защитить. Когда ей кажется, что весь мир против нее. Во-вторых, чтобы найти поддержку. Когда на твоей стороне огромное количество народу, возникает ощущение, что ты не одна. И в-третьих, женщине очень важно быть значимой. Когда об этой ситуации говорят, ты получаешь шанс быть услышанной.

Что греха таить, порой даже близкие люди отказывают нам в поддержке. "Да что у тебя за проблемы, ты вообще счастливая, вот у меня..." – говорит нам мама или подруга и тем самым дает нам понять, что наши трудности ее не волнуют. А женщине в кризисной ситуации очень нужно выговориться и найти соратников.

Иногда бывает, что после развода женщину начинают обвинять родные мужа. У меня была клиентка, мы через телевидение предавали огласке ее историю. Зачем ей это было нужно? Она мне говорила: "Жанночка, я одна, а его родственников 40!". И миллионы людей по всей стране действительно встали на ее сторону. Она нашла поддержку у женщин, которые оказались в подобной ситуации, начала вести специальный форум – в общем, ожила.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 8 2017 в 11:36 PST

Я думаю, Ольге просто не к кому обратиться за помощью, у девушки очень мало друзей. Конечно, ее поддерживают, но пока осуждения она видит все-таки больше. Для нее публичность – это последний шанс перетянуть людей на свою сторону, выбраться из этого болота депрессии.

Конечно, когда вы желаете о чем-то заявить публично, недопустимы упреки, оскорбления в адрес бывшего возлюбленного. Лучше говорить фактами: "Мы развелись, потому что...", "Я поступила так, потому что...", "Он, скорее всего, поступил так, потому что..." Вообще люди хорошо относятся к фактам. А мужчине в этом случае приходится защищаться, что его априори сделает виноватым в глазах общественности, либо обвинять женщину, либо молчать. Если при этом женщина говорит фактами, мужчина, конечно же, проигрывает".

Напомним, недавно Тарасов рассказал в микроблоге о причинах расставания с ведущей. "Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков" (думаю, это актуальная проблема сегодня). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся", – написал он.

Ольга оставила под публикацией едкий комментарий. "Дмитрий, может напишешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с мисской. Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь?" – написала телеведущая в микроблоге футболиста.