Билан в трениках и с усами стал похож на тракториста

Певец опубликовал негламурное семейное фото. Поклонники оценили и интерьер в квартире артиста, и его отца.

Отец Димы Билана – инженер-конструктор по образованию – долго работал слесарем в поселке Московский, что недалеко от города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. Мать певца Нина Дмитриевна трудилась в теплицах, потом обратилась к социальной сфере.

Шесть лет назад Дима перевез родителей и старшую сестру в Подмосковье, чтобы быть к ним поближе. Теперь они частые гости в квартире Димы, которую артист за миллион долларов купил еще в 2012 году.

Жилье площадью около 100 квадратных метров находится в элитном доме неподалеку от станции метро "Полежаевская". Там все оборудовано по последнему слову техники, включая кухню. Для Нины Дмитриевны, которая очень вкусно готовит, тут настоящее раздолье.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Янв 22 2017 в 9:56 PST

"С моим любимым отцом! А мама пир устроила на три дня – вкусно так, что от кухни не отхожу, а запах – на весь дом, сказочный просто", – подписал Билан опубликованное в Instagram фото.

"Такой простой, домашний, негламурный, "Дима, у тебя трико широкое", "У меня тоже есть такие штаны! Гоу гулять по Красноярску в них!", "Вам жутко идут тельняшки – моряк в душе", "Образ Димы – как у алкаша из соседнего подъезда", "Не скажешь, что на фото – знаменитый человек, артист. Похож на простого работягу с завода. Еще и усищи как у тракториста", – прокомментировали снимок поклонники.

Впрочем, все посчитали этот кадр весьма атмосферным. А заодно поинтересовались, как певца называют дома, ведь от рождения он был Витей, да и фамилия звучала иначе – Белан.

