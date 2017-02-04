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Дима Билан оконфузился перед Аллой Пугачевой

Фото: instagram.com/bilanofficial
Певца подвели слишком узкие брюки. Хотя дуэт с Примадонной поклонникам очень понравился.
прочитано 1743 раза

Спустя месяц после календарного дня рождения продюсер Яна Рудковская решила-таки собрать друзей в ресторане. Известный декоратора Лидия Симонова предложила Яне сделать белую вечеринку. Цветы, мебель, стены, посуда – все было в тон. Стильно, роскошно, дорого.

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 Дима (Виктор) Николаевич Билан (Белан)

Дима (Виктор) Николаевич Билан (Белан) певец, актер

Поздравить Рудковскую с 42-летием собрался весь шоу-бомонд. Пожаловала и сама Алла Пугачева, которая редко куда сегодня выбирается – только в исключительных случаях. Певица не только пришла, но и спела дуэтом с подопечным Яны Димой Биланом свой бессмертный хит "Не отрекаются любя". на стихи Вероники Тушновой. Примадонна не раз признавалась, что Дима – ее самый любимый молодой исполнитель, она даже была и плясала на его сольном концерте не так давно.

Но поклонники обратили внимание не столько на песню и ее оригинальную подачу, сколько на брюки Билана, которые почти неприлично подчеркивали его выдающиеся физиологические особенности. "Прекрасное исполнение, но отсутствие белья отвлекает",  "Билан выпил Виагру",  "Пикантно получилось – брюки-шалунишки",  "Куда смотрит Галкин? Так недолго и без жены остаться", – комментируют видео подписчики страницы Билана в социальной сети. Одни при этом просят удалить провокационное видео, другие восторгаются талантом звезд и не обращают внимания на ерунду. Ведь возможно, все дело лишь в неудачно заправленной рубашке, а не в отсутствии белья, тесных брюках или мужской природе Димы Билана.

Автор: Иван Губкин4 февраля 2017, 00:21
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