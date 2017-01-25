Как Епифанцев отреагировал на уход жены

В семье знаменитого актера боевиков Владимира Епифанцева произошла настоящая драма. После 11 лет брака от него ушла жена, актриса Анастасия Веденская.

О своем решении порвать с благоверным артистка объявила во всеуслышание. Веденская заявила в шоу "Ты не поверишь!", что у ее отношений с Епифанцевым "вышел срок годности". Долгое время утратившие любовь супруги скрывали, что у них проблемы, и прошлым летом даже отправились вместе отдыхать на Сицилию. Но наладить контакт им так и не удалось.

"Это была моя инициатива. Я 11 лет жила с очень сложным человеком. И я считаю, что если что-то не радует в жизни, а приносит боль и разочарование, нужно уходить сразу, без разговоров", – объяснила свой уход от мужа Анастасия.

Актриса, блиставшая не так давно в шоу "Танцы со звездами", добавила, что последней каплей для нее стала неуравновешенность Владимира. По словам Веденской, Епифанцев перестал себя контролировать. "Не люблю мужские истерики. В последнее время он был очень нервный. Для меня важнее гармония детей, я не люблю все эти разборки", – сказала Анастасия.

По информации некоторых изданий, сейчас у актрисы новый роман. Якобы около полугода она встречается с танцором Дмитрием Ташкиным. Однако формально Веденская и Епифанцев еще женаты, хоть и длительное время живут порознь. Актер не дал развода своей второй половине. Возможно, причиной, по которой Владимир хочет сохранить брак, являются двое детей – сыновья Гордей и Орфей.

Примечательно, что пока Веденская открыто заявляет, что мечтает начать жизнь с чистого листа, Епифанцев избегает разговоров о личном. "Моя жена – хороший человек. Я не вижу смысла говорить об этом. Вокруг происходит столько интересных вещей, которые могут привлечь внимание, а не мои семейные отношения", – цитирует актера сайт Starhit.

Анастасия и Владимир познакомились на экзамене в театральном училище. Он старше ее на 13 лет. Епифанцев был членом приемной комиссии, и талантливая, обаятельная молодая артистка ему сразу же приглянулась. Между ними вспыхнул роман, который быстро привел к свадьбе.