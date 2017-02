Джоли и ее дети шокировали поеданием пауков

Видео процесса готовки и поедания экзотической живности вызывает у зрителей дурноту. Гостеприимные камбоджийцы предоставили Джоли полевую кухню с огромным выбором насекомых и прочих представителей местной фауны.

Анджелина уверенной рукой на глазах своих детей разделала насекомых и отправила их на раскаленную сковородку. У огромных жуков актриса безжалостно оторвала крылья, у пауков – лапки, а скорпионов она обжарила в масле и с огромным аппетитом съела.

Джоли, активно разъезжающая по азиатским странам, давно уже периодически лакомится подобными деликатесами. "Сверчки – обычно все начинается со сверчков. Сверчки и пиво, а потом вы переходите к тарантулам", – поделилась опытом артистка, добавив, что насекомые могут быть отличной диетической едой.

