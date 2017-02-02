Дима Билан сделал признание об Алсу. Популярный исполнитель очень трепетно обратился к своей коллеге.

Популярная исполнительница Алсу празднует важную дату. Певица отмечает 18-летие творческой деятельности. "Вот теперь, уж точно, абсолютно официально можно говорить, что я стала взрослой😃 У меня Совершеннолетие😍😍😍 Даааа🙈🙈🙈 Ровно 18 лет назад я впервые вышла на большую сцену, о которой мечтала и ради которой я очень много работала и работаю", – написала на своей страничке в социальной сети Instagram Алсу.

Далее певица поблагодарила всех, кто помог ей на пути к успеху. "Я хочу сказать СПАСИБО всем, кто, во-первых, стал причиной моего выхода на сцену☝🏻, кто вкладывал и вкладывает силы и всю душу в мое творчество🙏🏻. Спасибо вам за то, что все эти годы – от совсем юной, несмышленой, застенчивой девчонки до уже многодетной мамы☺ – вы рядом со мной всегда и во всем, за то, что не позволяете расслабиться, что верите в меня и наполняете мою жизнь этой верой! 🎤🎹💿📀" – поблагодарила артистка.

Интересно, что одним из первых поздравил Алсу ее коллега по сцене Дима Билан. Популярный артист опубликовал в своем аккаунте в соцсети отрывок клипа на дебютную песню Алсу "Зимний сон", а в подписи к записи признался певице в любви.

Видео опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Фев 1 2017 в 10:43 PST

"Ровно 18 лет назад 😊😳😄😢🤗 ... Как же не помнить эту песню и этот ролик , который взбудоражил все эфиры своей чистотой и искренностью и музыкой !!!! поздравляю тебя с этой круглой датой 18 лет в умах поклонников !!! Признаюсь честно – был влюблен и остаюсь трепетным поклонником твоего таланта !!! Спасибо тебе за многую* музыку которая стала золотым фондом 😍🌷 друзья поздравим !!!!?" – обратился к подписчикам Билан.

Поклонники немедленно отреагировали на обращение Димы и осыпали Алсу поздравлениями и различными пожеланиями. Более того, многие комментаторы стали делиться друг с другом воспоминаниями, сколько лет им было и что они делали тогда, в далеком январе 1999 года.