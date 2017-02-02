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Друг о побеге Михаила Задорнова из больницы

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Несмотря на тяжелую болезнь, Михаил Задорнов не теряет присутствия духа. Более того, он даже хотел сбежать из больницы, чтобы поприсутствовать на съемках фильма.
прочитано 3815 раз

Михаил Задорнов продолжает бороться с онкологическим заболеванием. "Миша прошел в декабре биопсию мозга в Германии. Сейчас он находится в реабилитационном отделении. Врачи пока прогнозов никаких не дают, говорят: "Все идет своим чередом!" Лечение в стационаре дорогое. Вопросов насчет денег пока нет", – сообщил друг сатирика Владимир Качан.

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Рядом с Задорновым постоянно находятся его близкие. Не забывают о нем и друзья. "Насколько я знаю, восстановительный курс потихоньку показывает позитивные результаты. Да и настроение у Миши на "отлично"! Мы начали съемки фильма "Однажды в Америке, или…", сценарий которого написал Задорнов. Несмотря на то, что сам на площадке присутствовать не может, постоянно на связи. Вот на днях созванивались, я рассказывал ему о сценах с интерьером королевского дворца! Он так загорелся, что даже хотел сбежать из клиники на пару дней. Но мы его отговорили: "Нужно сосредоточиться на себе!" – цитирует приятеля писателя Максима Забелина Starhit.

Примечательно, что Задорнов еще и играет в новом кинопроекте. Ему досталась роль... новоиспеченного президента США Дональда Трампа. "По сценарию наш Дональд Трамп должен появляться в кадре летом, поэтому у Миши есть еще пара месяцев для окончательной реабилитации. На площадке у нас всегда дежурит врач – так что здоровье "первого лица государства" будет под контролем!" – уверил общественность Забелин.

До того, как стало известно о болезни сатирика, Михаил успел озвучить монологи и дал ремарку нескольким героям. Забелин рассказал: "Фильм должен получиться семейным и без лишней пошлости. Тем более что Задорнов вычитывал весь сценарий перед зрителем. Собирал в Театре на Таганке аудиторию: куски, где люди смеялись, обводил, а нет – нещадно вычеркивал".

Напомним,  в начале осени 2016 года Михаил Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием.

Автор: Наталья Аряева2 февраля 2017, 08:55

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