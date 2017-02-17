Дочь Валерии утерла нос Бузовой

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина неожиданно порадовала своих фанатов кавером на песню Ольги Бузовой "Под звуки поцелуев". Анна исполнила композицию под рояль.

"Не воспринимайте всерьез мое баловство, – обратилась Шульгина к подписчикам. – Кто-то из вас в комментах просил спеть #подзвукипоцелуев . Честно, песню до этого слышала пару раз всего-то. Но думаю, что @buzova86 надо подумать над медленным вариантом этой песни. Заходит как колыбельная".

"Очень круто!", "Я в шоке", "Умница моя", – восхитились поклонники. Другие принялись сравнивать Шульгину с Бузовой и явно не в пользу последней. "Ты намного лучше спела, чем Бузова. Умничка, так держать. Много смотрю твоих выступлений, где ты поешь, и удивляюсь, как у тебя это все получается. Ты просто талантливая девчонка, успехов тебе в жизни и здоровья", "Лучше, чем оригинал", "Лучше Бузовой исполнила", – высказались поклонники.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Фев 17 2017 в 12:08 PST

Кое-кто посоветовал звездной дочери вообще не связываться с Бузовой. "Господи, Аня, хоть вы не поддерживайте этот глобальный шквал деградации всей страны!.. В Темниковой разочаровалась из-за этого, а от вас честно – не ожидала! Вы поете шикарно, но только не это!" – написала одна из поклонниц.

Между тем хиты Бузовой "Под звуки поцелуев" и "Привыкаю" по-прежнему продолжают покорять хит-парады. В Сети появилось множество пародий на ведущую "Дома-2".