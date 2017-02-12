Бузова раскрыла причину обморока на сцене

Певица и телеведущая Ольга Бузова откровенно рассказала об инциденте, который произошел во время ее выступления в Санкт-Петербурге. Как оказалось, врачу даже пришлось сделать исполнительнице несколько уколов перед концертом.

Плохое самочувствие Ольги Бузовой во время выступления в Санкт-Петербурге не на шутку испугало ее фанатов. Певица решила сама рассказать о своем здоровье, чтобы положить конец пересудам вокруг инцидента.

На следующий день после концерта Бузова призналась, что врач сделал ей несколько уколов перед выступлением. "Я потянула сильно шею на съемках клипа, и мне врач прописал вообще постельный режим, что меня надо оставить дома и на сутки запереть, чтобы я выспалась", – рассказала артистка.

Певица отметила, что поддержка зала помогла ей справиться с высокими нагрузками. "И мои танцоры мне сказали – что бы не случилось, мы тебя поймаем. После выступления я займусь здоровьем – я пообещала это врачу", – добавила Бузова.

Кроме того, звезда рассказала, что ей было невероятно сложно справиться с волнением. "Нервная система вся может израсходоваться! Я всего два раза выступила, и мне на покой уже пора", – цитирует исполнительницу сайт "Комсомольская правда".

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 11 2017 в 12:34 PST

Напомним, Ольга Бузова едва не лишилась чувств во время выступления в Санкт-Петербурге. Как писали Dni.Ru, один из танцоров подхватил певицу и отнес в гримерку, где ей оказали первую помощь.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 11 2017 в 7:08 PST

Позже о самочувствии певицы высказался ее представитель. Он заявил, что инцидент произошел из-за травмы шеи, которую Бузова получила во время репетиции.