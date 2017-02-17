Кому нахамила Людмила Максакова

Артистка за словом в карман не лезет. И может так поставить на место, что мало не покажется.

Актриса театра им. Евг. Вахтаногова Людмила Максакова славится своим непростым характером. И острым языком. Все помнят ее памятный приход на передачу "Вечерний Ургант". В руках у актрисы был томик Пушкина.

– Людмила Ваcильевна, вы пришли к нас с книжкой, потому что думаете, что будет скучновато? – начал беседу Иван Ургант.

– Нет. Раз больших заслуг не нашлось у меня, кроме той, что я мультфильм озвучила, то я с книжкой пришла, чтобы придать благородство нашей затее.

– Я видел "Евгения Онегина", где вы блистательно играете...

– Я уже пятьдесят лет блистательно играю, только сейчас заметили. Это обидно! Я не знаю, что мне принесет наша сегодняшняя программа.

– Мне принесет – меня будет пускать в вахтанговский театр без очереди.

– Ага, а меня куда?..

Памятна поклонникам и программа "Наедине со всеми" , куда Максакова пришла на интервью с Юлией Меньшовой. Ведущая все время склоняла гостью к разговору на личные темы – про отца, про дочь, про мужа. А актриса готова была говорить только о высоком искусстве. "Я продолжу свою мысль", – начинала Меньшова. "А она у вас есть. Познакомьте меня хотя бы с одной?", – тут же парировала Максакова. "Я могу про дочь Машу у вас спросить?" – делала еще одну попытку ведущая. "Позовите ее сами" – отрезала Максакова.

В итоге получился самый скандальный выпуск за все время существования программы в эфире. Максакова была уверена, что он не выйдет в эфир, но в итоге рейтинги передачи зашкаливали.

Возмущенные зрители, не стесняясь в выражениях, комментировали уведенное: "Мне показалось, что Максакова сейчас покусает Меньшову. Хамила и огрызалась на каждом слове. Видимо что-то личное, или перед съемкой шлея под хвост попала", Отвратительная невоспитанная хамка. И дочушка такая же. Перекошенная от пластики и от собственной злости", " Я в шоке. Мне кажется, Максакова такой всегда была. Ее тюнингованная дочь-депутат неприятная и высокомерная – это я раньше обратила внимание. А от осинки не родятся апельсинки, как известно".

И только актер Станислав Садальский, встав сторону коллеги, в своем ЖЖ написал: "Изумительный отлуп от божественной Людмилы Максаковой получила наглая Юлек Меньшова в своей передаче".

После скандального бегства Марии Максаковой с мужем на Украину, журналисты снова оценили на себе способность Людмилы Максаковой приложить собеседника. Репортеры, как сообщали ранее Dni.Ru, позвонили актрисе, чтобы поинтересоваться ее мнением. "КП" цитирует тот памятный разговор:

– Что надо? – довольно грубо ответила нам народная артистка России.



– Пытаемся найти вашу дочь Марию Максакову…

– А я тут при чем?.. Вы знаете, есть очень короткий путь, между прочим, сексуальный.

– То есть…

– В эротическое путешествие не хотите ли пойти?

– Зачем же так грубо?

– Это не грубо. Я вас отправляю в эротическое путешествие. Ищите мужчину или женщину, которые вас удовлетворят…