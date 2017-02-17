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Самые яркие романы Марии Максаковой

Мария Максакова. Фото: wikimedia.org
Журналисты припомнили подробности личной жизни Марии Максаковой. В разное время оперной диве приписывали романы с криминальным авторитетом и ювелиром, однако свое сердце артистка отдала ныне бывшему депутату коммунистической партии.
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Владимир Тюрин. Фото: vesti.ru

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Мария Петровна Максакова-Игенберс оперная певица, педагог

Владимир Тюрин

В 2011 году некоторые СМИ утверждали, что Мария Максакова родила двоих детей – сына Илью и дочь Людмилу – от главаря Братской группировки Владимира Тюрина (Тюря, Тюрик, Батя, Киномеханик). Журналисты ссылаются на интервью оперной дивы, данное журналу "Отдохни! Имена" и которое когда-то было размещено на ее официальном сайте, где Мария вспоминала, как Владимир красиво за ней ухаживал, влюбился, увидев по телевизору, и ради нее бросил все. Отметим, что Тюрин был на 19 лет старше артистки, и официально в браке, по заявлению певицы, они не состояли. Осенью 2010 года Владимира арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и отмыванию денег. Однако зимой 2012 года Тюрина освободили из-под ареста, потому что он якобы отошел от криминальных дел и владеет только легальным бизнесом.

Джамиль Алиев и Мария Максакова. Фото: ИТАР-ТАСС/Александра Краснова

Джамиль Алиев

В 2012 году в одном из интервью Мария Максакова призналась, что ее возлюбленным является ювелир Джамиль Алиев. О нем известно крайне мало. На официальном сайте певицы упоминалось, что он  – сын бакинского музыканта. Однако и со знойным брюнетом Максакова не смогла официально оформить отношений.

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Денис Вороненков

Мария Максакова расписалась в Кутузовском загсе с депутатом Денисом Вороненковым в конце марта 2015 года. Тогда артистка призналась, что уже и не ожидала выйти замуж в 37 лет. Для свадебной церемонии Максакова выбрала роскошное белое платье, дополнив его шикарной песцовой накидкой. Жених артистки, на тот момент член фракции КПРФ Денис Вороненков, облачился в стильный классический костюм. Свадьба Максаковой и Вороненкова оказалась беспрецедентной для нашей Госдумы. Дело в том, что это был первый брак двух депутатов от разных фракций в истории страны (Максакова состояла в "Единой России", а Вороненков был членом Коммунистической партии). На бракосочетании присутствовали только самые близкие пары. В конце апреля того же года с Максаковой случилось несчастье – у нее случился выкидыш. По признанию артистки, это произошло из-за переживаний за мужа, которого обвиняли в мошенничестве. Однако буквально через год, в апреле 2016 года, у Марии и Дениса родился сын Иван.

Мария Максакова и Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

Николай Басков

Отметим, что Марии Максаковой и "золотому голосу России" Николаю Баскову некоторые СМИ приписывали роман из-за того, что их многое связывало. К примеру, они вместе учились в Гнесинке. Кстати, Басков был тамадой на свадьбе Максаковой и Вороненкова. Тогда Николай шутливо отметил, что впервые работает бесплатно.

Автор: Ната Лео17 февраля 2017, 14:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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