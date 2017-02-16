Пригожин в шоке от побега Максаковой

Продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу отъезда оперной певицы Марии Максаковой и ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на Украину. Иосиф Игоревич признался, что поражен решением артистки.

"Во-первых, это шок. Жить можно хоть на три страны, но здесь мы имеем дело с особым случаем, – объяснил продюсер корреспонденту Dni.Ru. – Пока я немножко потерян, даже не знаю, что сказать по поводу этой ситуации. Могу лишь сказать, что загнанный в угол мышонок тоже начинает кусаться".

Пригожин рассказал, что регулярно сталкивался с певицей на светских вечерах, и она производила на него очень благоприятное впечатление. "Но на каком уровне произошел сбой? – недоумевает он. – Когда появилась такая обида? Непонятно, что стояло за таким ее решением? Может быть, она поехала за мужем, как жена декабриста? В любом случае мне очень грустно, что это происходит именно с ее семьей".

Иосиф Игоревич признался, что ценит и уважает родных Марии. "Мы выросли на фильмах ее мамы, актрисы Людмилы Максаковой, ее бабушка – прекрасная оперная певица, – напомнил продюсер. – Думаю, нужно попытаться ее понять, а не спешить забивать камнями и палками".

Напомним, что скандал с участием Максаковой разгорелся в начале недели, когда стало известно, что она с мужем уехала из России. Ранее Денис Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что опасается преследований со стороны спецслужб. Основанием для этого, по словам политика, является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

