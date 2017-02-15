Садальский отреагировал на грубость Максаковой

Станислав Садальский в своем блоге в "Живом Журнале" отреагировал на грубость Людмилы Максаковой в адрес журналистов. Звездный сплетник пребывает в восхищении от поведения своей подруги.

Накануне мама сбежавшей в Киев экс-депутата Марии Максаковой, ведущая актриса театра имени Вахтангова Людмила Максакова отказалась общаться с репортерами на тему исчезновения своей дочери. На попытки узнать какую-либо информацию народная артистка ответила хамством.

Журналисты "Комсомольской правды" пытались взять комментарий у Людмилы Васильевны по телефону, но в ответ услышали грубость. "Что надо?" – недовольно спросила Максакова-старшая. Услышав, что репортеры интересуются судьбой ее дочери, звезда ответила: "А я тут при чем?.. Вы знаете, есть очень короткий путь, между прочим, сексуальный. В эротическое путешествие не хотите ли пойти? "Зачем же так грубо?" – изумились акулы пера. "Это не грубо. Я вас отправляю в эротическое путешествие. Ищите мужчину или женщину, которые вас удовлетворят..." – продолжила грубить прима.

Садальский давно дружит с Максаковой. В своем блоге он поделился совместным фото с Людмилой и поддержал ее. "Остроумно!))" – лаконично оценил мастерство общения актрисы с журналистами Станислав. Подписчики звездного сплетника солидарны с ним. "Ну спрашивать у мамы, где сейчас ее дочь, вышедшая замуж – моветон... спрашивать надо у мужа, это он за свою жену теперь отвечает... а журналистка и рада... Меня сама Максакова послала....почти крестница, чего уж там..." – иронизирует один из комментаторов. "Вот и я об этом", – согласился Садальский.

Однако ранее журналистам все же удалось кое-что узнать о судьбе Марии. В конце 2016 года Максакова и ее муж экс-депутат Госдумы Игорь Вороненков покинули Россию и уехали в Киев. Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб.

По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, Вороненков дал показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене. В КПРФ бывшего депутата назвали предателем.

Репортеры сумели выяснить, почему экс-депутату Госдумы так быстро дали украинское гражданство. Согласно местным законам, он должен был несколько лет проживать на территории страны, знать государственный язык и выполнить еще ряд требований. Но, оказывается в законах Незалежной есть лазейка для таких, как Вороненков – жесткие условия не распространяются на лиц, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, и лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины.

14 февраля стало известно, что Марию Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных, где она работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Ее учеников распределили между другими педагогами. Оказывается, Максакову лишили работы после того, как стало известно об ее отъезде на Украину.