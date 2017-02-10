Панин обматерил Садальского за фото с собакой

Актер Алексей Панин прокомментировал запись в соцсети своего коллеги по цеху Станислава Садальского. Последний недавно напомнил своим подписчикам о скандале, развернувшемся вокруг откровенного видео с участием мужчины, похожего на Панина, собаки и некой женщины.

"Мне ... на Садальского, мне ... на всех, кто там чего критикует. Мне наплевать на это. Я не лезу ни в чью жизнь, никого не критикую. Последнее, что мне интересно – это мнение Станислава Садальского", – цитирует Панина издание "Народные новости России".

Ранее Панин, очевидно, решил напомнить своим поклонникам о скандале и опубликовал на странице фотографию, на которой запечатлен он сам, обнаженный по пояс, и пушистая собака. Садальский перепостил снимок и высказал свое мнение: "Конечно, вся эта история Панина с собачкой совсем не смешная, а просто отвратительно мерзкая. Просто в голове не укладывается, как можно так поступать с животным".

Фото опубликовано Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Фев 4 2017 в 4:28 PST

Станислав добавил, что россияне нашли "нотку юмора" в этой истории. "В сети до сих пор активно размещаются новенькие анекдоты, видеоролики, шуточные картинки на тему "Панин и собака". И Леша этой историей гордится и сегодня", – отметил актер.

Осенью 2016 года в передаче "Говорим и показываем" было продемонстрировано видео, в котором мужчина, похожий на Алексея Панина, занимается сексом с собакой. Компанию им составила неизвестная женщина.

