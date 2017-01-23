Новые откровения оскандалившейся Прокловой

Новые откровения на тему личной жизни Елены Прокловой увидели свет. На этот раз популярная актриса стала гостьей передачи Юлии Меньшовой.

Елена Проклова стала очередной звездной героиней передачиЮлии Меньшовой "Наедине со всеми". на этот раз популярная артистка не стала рассказывать о романах с женатыми коллегами, а поведала о разводе с третьим мужем Андреем Тришиным, с которым состояла в браке на протяжении 30 лет.

"Люди сходятся не потому, что хотят отдать, они ищут человека, который будет их любить безоговорочно. По сути, эта некая форма рабства. Я не случайно рассталась с мужем. Мне казалось раньше, что я могу говорить человеку, что в нем плохо или хорошо, управлять и указывать", – объяснила Проклова.

После развода отношения Андрея и Елены претерпели изменения, причем, в лучшую сторону. Более того, бывшие супруги живут под одной крышей. "Сегодня мне хочется, чтобы любимый мужчина был счастлив со мной, чтобы ему хотелось быть рядом, но не по принуждению. Чтобы добиться взаимопонимания, мне пришлось не только встряхнуть себя, но и мужа. Развод дал нам ощущения свободы. Не жить в браке, каким общество его воспринимает, – это, на мой взгляд, правильнее для всех. Свобода – это любовь, которая, наверное, дарована нам свыше", – сделала вывод популярная актриса.

Тогда ведущая шоу Юлия Меньшова задала логичный вопрос, нужно ли другим парам брать ее пример на вооружение. Проклова ответила, что у каждой супружеской четы своя ситуация, поэтому ее вариант – не панацея.

"Я думаю, в разводе нет ничего страшного и катастрофического. Никто не мешает поблагодарить друг друга и отпустить, тем более когда уже выполнены все долги. Я никому не могу посоветовать применить свой опыт, могу только предложить взглянуть на него со стороны", – отметила Проклова.

Напомним, недавно Елена Проклова попала в скандал после того, как заявила, что у нее были отношения со многими известными актерами, в том числе женатыми.

Общественность весьма негативно восприняла откровения актрисы. "порядочный человек со стыда бы давно сгорел,а таким хоть.............– все божья роса", "Неумная женщина, эгоистка, да кому это правда была нужна, она подумала о женах и детях этих мужчин...фу мерзко...", "Никак не могу понять зачем Проклова на старости лет, простите, вывалила перед нами все свое грязное белье? Для чего нужно было делать больно родным и близким людей, которых она, якобы, когда-то любила?" – возмущенно прокомментировали откровения актрисы пользователи Сети.

