Беременная Гордон решилась на новое замужество

Садальский показал новое фото Панина с собакой Джигурда: Скандал усугубил болезнь Корчевникова Победившая рак актриса пришла к Малахову Летучая рассказала о ребенке Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
партнеры
Воскресенье 12 февраля
Лента новостей
12:50
В Москве водитель BMW X5 избил дворника молотком
11:54
В США немецкую сборную приветствовали гимном Третьего рейха
11:35
Под Москвой обстреляли автобус с пассажирами
11:23
Мать пятерых детей показала роскошную фигуру
11:09
Украинские военные пропали в Донбассе
10:51
На Белорусском направлении МЖД произошел сбой
10:04
В Москве в горящих гаражах погибли два человека
09:16
На выборах президента Туркмении ажиотаж
22:30
Пятеро мужчин пытались изнасиловать приехавшую к ним фельдшера
18:44
Шипулин помирился с Фуркадом (видео)
18:06
"Зенит-Арена" прошла первый тест болельщиками
17:51
Бурный роман модели Victoria's Secret и футболиста Шунина
17:37
Гении кино: Сергей Эйзенштейн
16:57
Мужской спринт Чемпионата мира по биатлону стартовал в Австрии
16:18
В центре Москвы сотрудники супермаркета избили покупателя
15:58
Видео с места массовой драки у Рижского вокзала
15:35
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа
15:31
У клиента банка РПЦ пропал миллиард рублей
15:18
Шокирующие фото пластических операций
15:01
Сын тигра Амура подружился с барсучихой Катюхой
14:27
Фуркад оправдался за нападки на сборную России
13:55
В Москве легковушка протаранила автобус
13:26
На востоке Москвы избили посетителя кафе
13:14
Хвастуна Порошенко поймали на вранье
12:56
На севере Москвы загорелась квартира
12:08
Слухи о выдаче США порадовали Сноудена
11:39
Порошенко похвастался новой ракетой
11:26
На западе Москвы троллейбус столкнулся с иномаркой
11:24
На трассе в Сибири перевернулась военная техника (видео)
10:41
Воробьев показал интимное видео о бывшей любовнице
10:28
Пассажир скончался после экстренной посадки в Екатиренбурге
10:11
Разведка подтвердила компромат на Трампа
10:00
У Рижского вокзала произошла массовая драка
00:14
Премьер Польши ранена в Освенциме
22:01
В России планируют ввести налог на пенсию
21:50
Поморам доплачивают за охоту на волков
21:50
Певица Наталья Штурм терпит побои от бывшего мужа ради сына
21:45
Собака нашла в сугробе тело младенца
21:35
В отстранении российской бегуньи увидели политику
21:33
Российские биатлонисты нашли примирение с Фуркадом в водке
21:16
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы" (видео)
21:07
На юге Филиппин произошло землетрясение
20:59
Траволте разрешили и запретили убивать людей
20:52
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров
20:47
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)
20:47
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард
20:39
Какую косметику подарить любимой
20:23
Россиянка рвет блузки пышной грудью (видео)
20:10
Украинка убила мужа и отправилась отдыхать в Египет
20:08
Малинину припомнили ошибки молодости
20:07
Эксперты: поправки в думском регламенте улучшают качество законов
19:37
Дети священников угнали "Ауди-старушку" архиепископа
19:23
На Евровидение собираются мужчины на каблуках
19:23
Пьяный пассажир угрожал взорвать самолет в Домодедово
19:15
Уткин обелил Фуркада после скандала со сборной России
19:13
Панин обматерил Садальского за фото с собакой
19:06
Командующий ВВС Литвы лишился работы за доверие к России
18:57
Курбан Омаров записал песню для Ксении Бородиной (видео)
18:53
Российские биатлонистки провалили спринт в Австрии
18:47
Как Путин 10 лет назад предсказал будущее
18:37
Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом
18:36
Правоту скандального директора "Ленкома" доказало видео
18:35
Певица МакSим упала на сцене
18:30
Британцу разрешили ремонтировать дом голышом
18:13
Собаки и обезьяны выбирают добрых людей
18:04
Театр "Кураж" представляет интерактивный спектакль “Остров сокровищ”
17:55
Водоросли из Антарктиды пережили выход в открытый космос
17:46
Роботы заменят вымирающих пчел
17:42
Милонов решил запретить эротику в семье
17:41
Похороны комбата Гиви стали сигналом для Киева
17:24
Авиадебошир открыл дверь в самолете
17:23
Проклова уезжает из Москвы после любовных откровений
17:20
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
17:18
Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам
17:17
Британские субмарины с "Томагавками" подняли на смех
17:17
Ford влетел в остановку с людьми в Петербурге (видео)
17:06
Детям расскажут о судьбе сломанных игрушек
17:05
Самые юные звезды мирового кино
16:59
Британская армия спряталась в кустах (фото)
16:54
Бизнесмен нанял помора для убийства отвергнувшей его девушки
16:49
Российскую бегунью лишили золота Олимпиады-2012
16:37
Жертва выбросила своего похитителя из красной Audi
16:35
ЦИК и "ЕР" обсудили избирательную кампанию-2017
16:33
Евро и доллар обновили минимумы
16:30
Самбурская устроила скандал после интервью
16:28
Россия отправляет в Индию "Буки" и "Осу"
16:24
Странное свадебное платье Светланы Ходченковой
16:21
Фуркад разочаровал брата конфликтом с Шипулиным
16:19
Бродвейский хит покажут в Москве
15:56
Биатлонистку Глазырину сняли с ЧМ-2017 из-за допинг-скандала
15:47
Девочка-вундеркинд придумала теорему для выигрыша в лотерею
15:42
Порошенко готовит новую пакость для Крыма
15:38
Солистка Serebro опозорилась перед жителями Казахстана
15:37
53-летний Михаил Ефремов об "обнаженной" фотосессии
15:35
Россиян оставят без подарочного алкоголя
15:29
Собака спасла брошенного матерью малыша
15:28
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 2
15:15
Умер известный оперный певец
15:06
Ученые назвали главное средство от депрессии
15:01
Что нужно знать о скандальном директоре "Ленкома"

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Нью-Йорке загорелся готовившийся к вылету лайнер
Похороны комбата Гиви стали сигналом для Киева
Малинину припомнили ошибки молодости
Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина
На Бали жертвами схода оползней стали 12 человек
Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года
Шоу-бизнес

Беременная Гордон решилась на новое замужество

Катя Гордон. Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
Известная певица и телеведущая Екатерина Гордон собирается в третий раз вступить в брак. Звезда рассказала об отношениях с новым возлюбленным.
прочитано 447 раз

Роман Гордон и ее молодого человека длится вот уже около года, но пара старается не выставлять свои отношения напоказ. Несмотря на то, что прошлые два брака телеведущей развалились, она все еще видит плюсы в замужестве.

ПО ТЕМЕ

Беременная Катя Гордон чувствует себя инвалидом

Катя Гордон об интиме во время беременности

 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

В общении с журналистами Гордон рассказала, что собирается в третий раз вступить в брак. "Если раньше я выходила замуж быстро, то теперь не хочу повторить той же ошибки", – призналась звезда. Телеведущая добавила, что хотела бы провести обряд венчания.

"И как бы ни сложилась наша жизнь дальше, знаю одно: о детях я жалеть не буду, даже если мы с ним разойдемся", – отметила Гордон. При этом остается неизвестным, поступило ли телеведущей предложение руки и сердца от ее нового избранника.

Напомним, в первый раз певица вышла замуж в 2000 году – тогда ее мужем стал Александр Гордон. Пара рассталась после шести лет совместной жизни.

В 2011 году Гордон вступила в брак с адвокатом Сергеем Жориным. В сентябре того же года телеведущая подала на развод. Пара вновь сошлась в 2014 году, но эти отношения продлились недолго.

Автор: Евгений Мышко12 февраля 2017, 13:04

комментарии

Политика

Хвастуна Порошенко поймали на вранье
Разведка подтвердила компромат на Трампа
Как Путин 10 лет назад предсказал будущее
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Шоу-бизнес

Бузова раскрыла причину обморока на сцене
Похожая на чучело Собчак ползает на коленях
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Сын Аршавина оказался дочерью

Проишествия

Видео с места массовой драки у Рижского вокзала
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа
Жертва выбросила своего похитителя из красной Audi
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Lifestyle

Гении кино: Сергей Эйзенштейн
Какую косметику подарить любимой
Самые юные звезды мирового кино
Звезда "Хождения по мукам" упала и сломала ногу
Шоу-бизнес

Воробьев показал интимное видео о бывшей любовнице

Своей историей любви певец поделился с подписчиками в Instagram
Шоу-бизнес

Бузова лежит под капельницей после серьезной травмы

Представитель певицы рассказал о состоянии ее здоровья
Шоу-бизнес

Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)

Поклонники осудили перемены во внешности любимой певицы

Шоу-бизнес

Анисина о причинах разрыва с Джигурдой

Актер едва ли не шантажом заставил спортсменку вступить в брак

Гороскоп

Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Бурный роман модели Victoria's Secret и футболиста Шунина
Сын тигра Амура подружился с барсучихой Катюхой
На Евровидение собираются мужчины на каблуках
Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина

Спорт

Шипулин помирился с Фуркадом (видео)
Биатлонистку Глазырину сняли с ЧМ-2017 из-за допинг-скандала
Тренер Аликин назвал Логинова щенком в сравнении с Фуркадом
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал

Регионы

В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
Собака спасла брошенного матерью малыша
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru