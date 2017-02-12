Беременная Гордон решилась на новое замужество

Известная певица и телеведущая Екатерина Гордон собирается в третий раз вступить в брак. Звезда рассказала об отношениях с новым возлюбленным.

Роман Гордон и ее молодого человека длится вот уже около года, но пара старается не выставлять свои отношения напоказ. Несмотря на то, что прошлые два брака телеведущей развалились, она все еще видит плюсы в замужестве.

В общении с журналистами Гордон рассказала, что собирается в третий раз вступить в брак. "Если раньше я выходила замуж быстро, то теперь не хочу повторить той же ошибки", – призналась звезда. Телеведущая добавила, что хотела бы провести обряд венчания.

"И как бы ни сложилась наша жизнь дальше, знаю одно: о детях я жалеть не буду, даже если мы с ним разойдемся", – отметила Гордон. При этом остается неизвестным, поступило ли телеведущей предложение руки и сердца от ее нового избранника.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Фев 11 2017 в 12:44 PST

Напомним, в первый раз певица вышла замуж в 2000 году – тогда ее мужем стал Александр Гордон. Пара рассталась после шести лет совместной жизни.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Фев 9 2017 в 12:58 PST

В 2011 году Гордон вступила в брак с адвокатом Сергеем Жориным. В сентябре того же года телеведущая подала на развод. Пара вновь сошлась в 2014 году, но эти отношения продлились недолго.