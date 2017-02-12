Беременная Гордон решилась на новое замужество
Роман Гордон и ее молодого человека длится вот уже около года, но пара старается не выставлять свои отношения напоказ. Несмотря на то, что прошлые два брака телеведущей развалились, она все еще видит плюсы в замужестве.
В общении с журналистами Гордон рассказала, что собирается в третий раз вступить в брак. "Если раньше я выходила замуж быстро, то теперь не хочу повторить той же ошибки", – призналась звезда. Телеведущая добавила, что хотела бы провести обряд венчания.
"И как бы ни сложилась наша жизнь дальше, знаю одно: о детях я жалеть не буду, даже если мы с ним разойдемся", – отметила Гордон. При этом остается неизвестным, поступило ли телеведущей предложение руки и сердца от ее нового избранника.
Напомним, в первый раз певица вышла замуж в 2000 году – тогда ее мужем стал Александр Гордон. Пара рассталась после шести лет совместной жизни.
В 2011 году Гордон вступила в брак с адвокатом Сергеем Жориным. В сентябре того же года телеведущая подала на развод. Пара вновь сошлась в 2014 году, но эти отношения продлились недолго.
Своей историей любви певец поделился с подписчиками в Instagram
Представитель певицы рассказал о состоянии ее здоровья
Поклонники осудили перемены во внешности любимой певицы
Актер едва ли не шантажом заставил спортсменку вступить в брак