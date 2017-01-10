Проклову обругали за романы с женатыми актерами

Елена Проклова рассказала о романах с известными актерами и попросила прощения у их жен. Однако откровенность пошла во вред артистке – ее обругали.

Елена Проклова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Прямой эфир". На шоу артистка откровенно рассказала о своих романах с коллегами по цеху. Как выяснилось, Елена встречалась с Олегом Янковским (от которого даже забеременела, но сделала аборт, хотя он умолял ее оставить ребенка),

У Прокловой не было иллюзий относительно ее отношений с Янковским: "Да, он был женат на прекрасной женщине до конца своих дней. Любовь была большая. Я считаю, что увлечение такой девочкой, как я, хотя оно и было долгим и серьезным, это было всего лишь увлечение. Его супруга знала о нас".

Еще в донжуанском списке оказался звезда фильма "Цыган" Михай Волонтир. Они вместе снимались в Молдавии в картине "Будь счастлива, Юлия!" В разгар работы съемочной группы на площадке неожиданно появилась жена Михая. По словам Прокловой, разгорелся страшный скандал. "Вся гостиница ходила ходуном", – призналась Елена. А еще актриса встречалась с Андреем Мироновым и Олегом Табаковым.

Проклова попросила прощения у всех жен своих экс-возлюбленных. Она признала, что "эффект бумеранга" существует. Так, когда Елена родила дочь от своего супруга Андрея Тришина, тот закрутил роман с молодой женщиной. "В жизни все взаимосвязано. Любой твой поступок – он к тебе вернется", – уверена актриса. Тем не менее, супруги смогли преодолеть кризис.

Интересно, что в студии находился и бывший муж Прокловой Андрей Тришин, с которым они, несмотря на развод, живут вместе. Когда речь зашла об амурных делах Елены, Андрей предпочел выйти из студии, не пожелав слушать о романах экс-супруги. Вернулся он только в конце передачи.

Отметим, что откровенность Прокловой оказала ей плохую услугу. Некоторые "эксперты" не поняли, зачем спустя столько лет Елена вдруг решила поведать о своих романах. С ними оказались солидарны и пользователи Сети.

Они весьма жестко высказались в адрес артистки. "Ну и зачем всем знать о ее "грязном" белье? Зачем эта публичность на всю страну и не только! Зачем знать это родным, детям ее любовников? Очередной пиар! Каяться можно в церкви или перед своей совестью!", "Что же это такое! Стареющяя, практические невостребованная (сочувствую) артистка пытается таким недостойным способом вызвать к себе интерес! Достоинство надо сохранять в любых ситуациях, Елена Проклова!", "Это она не покаялась, а похвалилась! Как не приятно нам, а уж семьям актеров и подавно!", "К чему извиняться перед покойниками и их женами? Покойникам уже все равно.они в ином, Лучшем, мире.И ответить не могут!!! Но зачем все это копать,даже если было???? Тем паче под старость лет..Каково детям,внукам выслушивать про похождения их мамы, бабушки? Да в любой семье есть,о чем молчат. А эта старая маразматичка на всю страну свое бля...во выставила!" – так звучала лишь часть негативных отзывов.