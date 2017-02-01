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Елена Ксенофонтова потеряла ребенка

Елена Ксенофонтова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Актриса Елена Ксенофонтова приняла участие в ток-шоу и рассказала об отношениях с юристом Александром Рыжих. Выяснилось, что в жизни артистки и раньше были трагические моменты.
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"У нас были проблемы. Мы потеряли ребенка на очень большом сроке, – рассказала Елена в эфире передачи "Пусть говорят". – Потом родилась дочь София – это был подарок небес. Уже потом начались трудности".

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Напомним, недавно Елена призналась, что стала жертвой домашнего насилия. При этом адвокат обвинил гражданскую жену в том, что это она его избила. Он подал в суд на артистку. Несколько дней назад в микроблоге актриса раскрыла свою версию развития событий.

"Ровно год (больше 25 заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно", – написала Ксенофонтова.

Автор: Любовь Порываева1 февраля 2017, 20:38

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