Елена Ксенофонтова потеряла ребенка

Актриса Елена Ксенофонтова приняла участие в ток-шоу и рассказала об отношениях с юристом Александром Рыжих. Выяснилось, что в жизни артистки и раньше были трагические моменты.

"У нас были проблемы. Мы потеряли ребенка на очень большом сроке, – рассказала Елена в эфире передачи "Пусть говорят". – Потом родилась дочь София – это был подарок небес. Уже потом начались трудности".

Напомним, недавно Елена призналась, что стала жертвой домашнего насилия. При этом адвокат обвинил гражданскую жену в том, что это она его избила. Он подал в суд на артистку. Несколько дней назад в микроблоге актриса раскрыла свою версию развития событий.

"Ровно год (больше 25 заседаний!) я пыталась доказать, что ни в чем не виновата, что не я, а он напал на меня, а я лишь защищалась. Было все: куча свидетелей, включая ту, которая находилась в момент конфликта в доме и видела своими глазами, как он восседал на мне и выкручивал руки; мои зафиксированные побои в травмпункте, медицинская экспертиза, подтверждающая побои; рапорт участкового и т.д. Но тщетно", – написала Ксенофонтова.