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На Аршавина напали после рождения сына

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press
Общественность бурно отреагировала на новость о прибавлении в семье Андрея Аршавина. Однако наравне с поздравлениями футболист получил множество негативных, а подчас и жестоких, слов в свой адрес.
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Новость о том, что супруга Алиса подарила Андрею Аршавина сына, распространилась с бешеной скоростью благодаря расторопности российских СМИ. Уже сейчас информацию о прибавлении в семействе футболиста на все лады обсуждают в Интернете. Причем далеко не все пользователи Сети поздравили Андрея с радостным событием.

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Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Нашлись блогеры, которые, узнав о рождении ребенка в семействе Аршавина, буквально вознегодовали. В частности, комментаторы уверены, что новорожденного кроху постигнет та же судьба, что и троих детей Андрея от Юлии Барановской, которая в настоящее время воспитывает двух сыновей и дочь в гордом одиночестве. Мало того, досталось и супруге футболиста Алисе.

"фууу ...дура! За такого козла выйти . Надеюсь он и ее бросит с детьми", "Нет слов. Зачем ему свои дети, лучше воспитывать чужих. Он не заслуживает уважения как мужчина. Бумеранг еще ни кто не отменял", "для меня и Аршавин и его жена ужасные.Жизнь расставит все по своим местам", "Они явно не подходят друг другу. Ей нужен мужчина покрупнее. Но любовь зла.........", "никакой ответственности , никакого чувства долга ....", "Рожает детей и бросает! интересно а в церковь он ходит!?", " Да уж, недавно у Петренко родился очередной ребенок, у Цыганова восьмой. Ума на это не надо,а потом кругом одни неполные семьи, бедные малыши! Вот они точно ни в чем не виноваты!", "даже и не знаешь, как реагировать, с одной стороны, вроде и поздравить надо, а с другой....." – так звучали подчас очень жестокие слова комментаторов.

Отметим, что оставленная Аршавиным Юлия Барановская предпочла не вступать в ряды напавших на футболиста пользователей Сети. Когда репортеры связались с ее представителем, чтобы узнать реакцию ведущей на информацию о рождении сына у спортсмена, тот отказался от комментариев.

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились 1 сентября 2016 года. Торжество прошло достаточно скромно. Дата церемонии до последнего держалась в секрете, рассказал один из гостей. "Даже для некоторых родственников это было неожиданностью, – рассказал он.

Автор: Олег Райцин1 февраля 2017, 13:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенная Барановская сильно изменилась

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