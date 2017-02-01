У Андрея Аршавина родился четвертый ребенок

В семье Андрея Аршавина произошло пополнение. О радостном событии рассказали коллеги футболиста.

Супруга Алиса подарила Андрею Аршавину сына. Новорожденный появился на свет накануне, 31 января. О прибавлении в семье именитого футболиста сообщил его коллега по казахстанскому клубу "Кайрат", за который сейчас играет Аршавин. "У Андрея сегодня родился сын. Мы с командой уже поздравили его". – цитирует игрока футбольного клуба Starhit.

супруги принимают поздравления от друзей и близких. Отметим. что в настоящее время Аршавин находится на сборах в Турции, которые продлятся до 9 февраля. Впрочем, по мнению некоторых СМИ, Андрея могут отпустить пораньше, чтобы он встретил супругу с новорожденным сыном из клиники. Отметим, что для спортсмена новорожденный малыш является четвертым ребенком. а для его супруги – третьим.

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились 1 сентября 2016 года. Торжество прошло достаточно скромно. Дата церемонии до последнего держалась в секрете, рассказал один из гостей. "Даже для некоторых родственников это было неожиданностью, – рассказал он.

Говорят, ее свадебное платье было усыпано бриллиантами. На груди красовался крест с драгоценными камнями в четыре карата. А на руках молодой, помимо трехкаратного помолвочного кольца, были заметны три браслета из белого, желтого и розового золота от модного ювелирного дома. Общая стоимость такой красоты превышает 12 миллионов рублей. Эти браслеты – лишь один из многочисленных свадебных подарков Аршавина жене.



Ранее футболист состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Они прожили вместе девять лет, у них родились трое детей. В 2012 году Аршавин и Барановская расстались. А недавно Юлия выпустила книгу "Все к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста", в которой рассказала о своей семейной жизни, расставании и долгом разделе имущества.

