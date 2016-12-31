Самые громкие свадьбы 2016 года

Dni.ru традиционно в конце года подводит итоги, отмечая главные события, случившиеся за прошедшие 12 месяцев. Так, редакция назвала самые громкие свадьбы в российском шоу-бизнесе.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская





О тайной свадьбе влюбленных, чья разница в возрасте составляет 44 года, стала настоящей сенсацией. В конце февраля влюбленные узаконили свои отношения в Гагаринском загсе. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья. Родители Виталины союз благословили. "У нас ситуация не совсем стандартная, но мои родители, зная мой характер, даже не пытались меня отговорить от этого брака, зная, что все равно я поступлю по-своему. И лучше, чем Армен Борисович, не найду точно. Мама всегда мечтала мне сшить свадебное платье, и мы единогласно утвердили фасон – платье-смокинг цвета шампанского", – рассказала в интервью Виталина.

Сергей Безруков и Анна Матисон





В марте свадьбу сыграли актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон. Влюбленные предпочли не устраивать никаких торжеств, а тихо расписались. О свадьбе сообщил сам актер на своей страничке в социальной сети. "Дорогие мои, хорошие! По-прежнему не хочу вмешательства в свою личную жизнь, но чтобы избежать огромного количества пересудов и слухов, сообщаю вам о своем новом статусе! Да! Женился! Спасибо всем за искренние поздравления и понимание!!! Счастья вам и побольше солнечных дней в вашей жизни!!! Спасибо! С весной всех вас!!!!" – написал Безруков на своей странице в Instagram.

Пелагея и Иван Телегин





Певица и хоккеист устроили закрытую свадьбу, куда пригласили только самых близких. Торжество прошло 16 июня, но известно о нем стало только 23 числа. Зарегистрировали отношения Пелагея и Иван в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Затем молодожены отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На бракосочетании присутствовали только родители, самые близкие друзья, а также несколько коллег Ивана по хоккейной команде. Говорят, торжество оказалось скоропалительным из-за беременности певицы.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина





Свадьба влюбленных состоялась 1 сентября – в День знаний. Церемония оказалась весьма скромной. До последнего дата церемонии держалась в секрете. Для некоторых родственников пары брак стал неожиданностью. Отметим, ранее Казьмина уже была замужем и воспитывает двоих детей. Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Периодически в прессе появлялись слухи о расставании Аршавина и Казьминой, но Алиса их опровергала. А когда на своей страничке в популярной социальной сети футболист опубликовал фотографии со свадьбы, общественность оценила всю серьезность отношений Андрея и Алисы.

Елена Ваенга и Роман Садырбаев





О свадьбе востребованной певицы и музыканта ее коллектива стало известно из Интернета. Елена Ваенга сама опубликовала фотографии с торжества. Как выяснилось впоследствии, церемония состоялась 30 сентября в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Причем певица решила совместить свой праздник с юбилеем бабушки, которой исполнилось 90 лет. Кстати, именно ей и достался первый кусок свадебного пирога с торжества именитой внучки. Влюбленные никогда не афишировали свои отношения. Переполняющими ее эмоциями лишь накануне свадьбы с фанатами поделилась Елена. "Очень-очень близкие люди знают, что с мной происходит, – написала Ваенга в своем аккаунте в соцсети. – Девчачье состояние. Жизнь, конечно, не сахарный мед, но моментами она просто невероятно крута!"