Кобзон рассказал о серьезных заболеваниях Гафта и Табакова

Артист пожелал коллегам скорейшего выздоровления. Уповают на лучшее и медики.

Иосиф Кобзон участвует в телефестивале "Песня года" с 1971 года. Менялся формат программы, ведущие, место проведения, а он, кажется, все такой же – в строгом костюме, с серьезным репертуаром, без мишуры и ряженых на сцене. Правда, выходить ему к зрителям все труднее – в "Олимпийском" он с трудом шел.

Но небольшое интервью ожидающим его за кулисами журналистам канала НТВ певец все-таки дал. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – заявил артист.



Напомним, что 82-летний Олег Табаков был доставлен в больницу в конце ноября. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Табакова положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

А в начале декабря у него проявилось сразу несколько новых симптомов. Он впал в состояние глубокого оглушения и фактически находится без сознания. По мнению медиков, это состояние – предтеча комы. Журналисты выяснили, что всему виной – воспалившийся перелом нижней челюсти, а также пневмония.