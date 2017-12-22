"Вместо мозгов нитка": Бузову унизили из-за нападок на Шатунова

Продюсер звезды 90-х Юрия Шатунова Андрей Разин ответил на критику в адрес своего клиента. Он жестко прошелся по надменным знаменитостям.

По словам менеджера певца, скандал, поднявшийся в СМИ из-за райдера музыканта спровоцирован интриганами и завистниками. "Никакой гостиницы он не заказывал, так как у него в Москве своя шикарная квартира, подаренная бывшем мэром Москвы Юрием Лужковым ( за что ему огромная благодарность !) Перелет Юры в Москву оплачивало Ретро Фм, за что им тоже огромное спасибо! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции.)", - написал Разин в своем Instagram.

Продюсер признался, что сильнее всего его возмутило интервью певицы Ольги Бузовой. Девушка рассказала журналистам, что Шатунов использует фонограмму 30-летней давности. "Так вот что я хочу сказать этой псевдопевице, у которой вместо мозгов нитка, держащая два уха ! Юра прилетел в Москву, для того чтобы исполнить свою новую песню, которую еще никто не слышал! Не поддавайтесь на провокации, завистники не дремлют!", – заявил Разин.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Дек 22, 2017 at 1:52 PST

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что в распоряжении журналистов оказался бытовой райдер Юрия Шатунова. Как говорят, исполнитель хитов про "Белые розы" и "Седую ночь" потребовал и гонорар, сопоставимый с запросами артистов уровня Киркорова и Орбакайте. Кроме того, Первый канал обязан оплатить и дорогу Шатунова – непременно в бизнес-классе, как и подобает большой звезде. Ныне, правда, изрядно подзабытой.

Отметим, что не все подписчики Андрея Разина согласились с эмоциональным высказыванием продюсера: "А когда это юра шатунов стал великим певцом России? А не с таких ли шатунлвых и разиных начались ширпотерб и фанера на эстраде.... Елки палки и они еще возмущаются.... Наглость уровень 100", "Голимые 90ые... Шатунов, Разин, лже миражи.... Не то что фанера, голос чужой был у Овсиенко. Ничего, скакала себе и дальше. Эти люди чего то теперь решили, что они заслуга какая то в росс музыке. Да денег в свое время набрали, на этих самых фанерах, а сейчас они с пафосом рассуждают о фанерах....".