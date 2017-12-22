Актер Астахов оставил единственную дочь из-за денег

Артист рассказал об отношениях с дочерью. Сегодня они видятся не очень часто.

На концерте "Своя колея" в Кремле, посвященном 80-летию Владимира Высоцкого, актер Сергей Астахов выступил с песней "Кони привередливые". За кулисами его ждала дочь Мария. Знакомый по ролям в фильмах "Бедная Настя, "Дети Арбата" и "Королев" актер в последние полгода редко видит наследницу – он оставил ее ради хорошей роли и достойного гонорара. Поэтому теперь использует каждый шанс, чтобы побыть с Машей.

"Я уже несколько месяцев живу на юге, в Геленджике, где занят в одном очень интересном проекте, – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru. – Поэтому дочь почти не вижу. Она иногда прилетает туда ко мне на выходные, но все равно я по ней скучаю".

Сегодня дочь актера учится на актрису, но пришла к этому решению не сразу. "Она училась на журналиста, но поняла, что бегать за кем-то ей неинтересно, поэтому поступила на лингвиста, и тоже бросила. Наконец, я ей сказал, что надо получить уже хоть какое-то образование, а потом выбирать свой путь, и она поступила в театральный, – признался Астахов. – В этом она похожа на меня – я тоже нашел свое призвание только после трех попыток".

Артист рассказал, что приехал покорять Москву уже в зрелом возрасте – в 30 лет. До того он учился в институте искусств Воронежа, там же служил в Камерном театре. "Сегодня мне 48 лет, и я многое успел, – улыбается актер. – А Маше только 19, у нее впереди вся жизнь, я верю, что она найдет себя".

Марию привезли в Москву в годовалом возрасте. И фотографию того периода Сергей с гордостью показал корреспонденту Dni.Ru. Мол, смотрит на нее в моменты грусти и ностальгирует.