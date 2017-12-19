Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
Когда на проект пришла новенькая – Лена Хромина, ухаживающий за знаменитой певицей молодой человек мгновенно переключился на эффектную блондинку. Ольга Бузова не выдержала подобного предательства и устроила своему недавнему поклоннику суровую отповедь. "На проект приходит девушка, и ты строишь с ней отношения. Здесь, в комнате, даже не посоветовавшись со мной!", - возмущается Бузова на видео, опубликованном порталом Дом2Life.
"Ты с ней вчера целовался? Ты считаешь, что это нормально?", – спрашивает Ольга у Романа. Молодой человек попытался оправдаться и заявил, что просто не выдержал: "Я не считаю, что это нормально, но я три месяца ухаживал за девушкой, которая мне безумно нравится, и не видел вообще ничего в ответ". Эти слова заставили Бузову плакать. По щеке певицы скатилась слеза.
"Безумно нравится? Вот не вздумай больше никогда такого мне говорить. Я запрещаю тебе с сегодняшнего момента говорить кому-либо, что я тебе когда-то нравилась. Это ложь, полное вранье", – заявила дрожащим и срывающимся голосом звезда. Видимо, ее опасения подтвердились. Девушка давно подозревала, что Роман на самом деле не влюблен в нее, а коварно пытается стать знаменитым за счет известности Ольги.
Отметим, что недавно Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с неизмеримым множеством алых роз. Подписчики девушки начали гадать, кто же решился на такой романтичный подарок. Многие из них были уверены, что это именно Гриценко.
"Может это Рома Гриценко?))) (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Примечание редакции)", "Это Гриценко!!!!!!!!!!!!!", "Гриценко", "это не Гриценко случайно???", - писали озадаченные пользователи. Многие из них предостерегали Ольгу от отношений с Романом: "Олечка,дорогая! Не вздумай встречаться с Гриценко. Он хочет популярности!!! Ты ему не нужна. Он пиарится за твой счет. Тебе нужен мужчина чуть старше тебя,который будет любить тебя и уважать. У него будет достаток и он не будет сидеть у тебя на шее. Удачи тебе,счастья и любви!!!!", "Красота) тебе нужен мужчина, который будет старше тебя, а не Гриценко, конечно дело не в возрасте, но тебе нужен тот, кто будет готов создать семью, кто сделает тебя понастоящему счастливой)"
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