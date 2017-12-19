"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"

Ольга Бузова презентовала на "Доме-2" новую песню. Однако зрители пришли в ужас от наряда поющей ведущей и ее движений во время танца, назвав Ольгу "парализованной".

На своей официальной страничке в Instagram Ольга Бузова опубликовала видеозапись, на которой запечатлен отрывок из ее выступления на сцене скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Ольга презентовала новый трек под названием Wi-Fi. Поющая ведущая подписала публикацию так: "Ты все знаешь о сексе, но не о любви L 💔 Презентовала #WiFi на шоу #Дом2 ❤️ #еслитынемужчинааwifi 👋🏻".

В ролике Ольга Бузова с подтанцовкой, состоящей из нескольких мужчин, поет и одновременно выполняет ритмичные движения руками и ногами. Отметим, что для презентации новой музыкальной композиции звезда выбрала черный топ, черные же обтягивающие штаны, белый пиджак. Завершали образ ярко-розовые ботфорты, буквально доходящие до бедер.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к выступлению Бузовой. Пока одни нахваливали поющую ведущую и восторгались новым треком, другие пришли в ужас от ее внешнего вида и движений.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 18, 2017 at 11:28 PST

"А к чиму такие сапоги??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сапоги нелепые", "Хореография пошловата чет уже ....", "Ужас одним словом 😨😕", "смотреть даже противно", "Че за танец, рука возле гениталий вообще не к чему", "Дааа . В таких то галошах только на рыбалку ходить 😬", "И так неповоротливая и еще эти болотники, просто ужас!!!", "Песня норм а танец фу", "Смешалось все сапоги, жесты одним словом сапожесть😂", "В этих сапогах, как парализованная двигается", "Она и без сапог как парализованная", – высказались подписчики.