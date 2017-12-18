Бузову оплевали из-за интимного снимка

Похоже, ведущая "Дома-2" Ольга Бузова собирается вновь попасть на обложку популярного журнала Playboy. Удивительно, но далеко не всех обрадовала возможность увидеть очередной интимный снимок восходящей звезды российской поп-музыки.

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