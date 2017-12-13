67-летняя Людмила Сенчина: Я толстая, так больше нельзя!

Прославленной артистке Людмиле Сенчиной исполнилось 67 лет. В честь дня рождения артистка дала откровенное интервью.

Сегодня, 13 декабря, Людмиле Сенчиной исполнилось 67 лет. Артистка прославилась, когда ей было лишь 17. Она исполнила песню "Золушка" и стала популярна на всю страну. Еще будучи студенткой музыкального училища при Ленинградской консерватории, она пела в театре оперетты, затем работала с Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым, Игорем Тальковым. Кстати, благодаря последнему Сенчина похудела.

"Вы бы видели, какая я была толстая! Это я сейчас более-менее вошла в норму. А одно время у меня была жуткая депрессия, несмотря на весь мой оптимизм, и выражалась она в том, что я ела все подряд. Кроме того, приходят друзья, мы с ними по русскому обычаю – блины со сметанкой под водочку и сидим беседуем... Как результат – весила я тогда 72 килограмма!" – пожаловалась артистка.

Сенчина рассказала, как однажды сидела в ресторане с Тальковым. "Я, как всегда, что-то с аппетитом поглощала и вдруг вижу, каким взглядом он на меня посмотрел. Я говорю: "Да, я все поняла, я толстая, так больше нельзя!" Вышла из ресторана – и побежала! С тех пор стараюсь бегать, где бы я ни находилась", – цитирует Сенчину "Собеседник".

Даже плохая погода не пугает артистку. Если по улице бегать опасно из-за неблагоприятных условий, она устраивает себе трех-четырехчасовую прогулку. "Дождь ли, снег, жара... Потом дома обязательная гимнастика на час – и душ. Помогает отлично! А все эти новомодные травяные чаи, таблетки для похудения не дадут абсолютно ничего, только подорвут здоровье, которое у вас еще не испорчено, поверьте!" – заявила певица.