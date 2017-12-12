У Даны Борисовой передозировка

По некоторой информации, Дана Борисова могла вызвать скорую помощь вследствие передозировки сильнодействующим препаратом. Говорят, лекарство помогает справиться с пристрастием к алкоголю.

Вскрываются все новые подробности ЧП, произошедшего с Даной Борисовой 11 декабря. Телеведущая вызвала скорую помощь около 10 вечера. Прибывшим медикам она призналась, что приняла десять таблеток известного противоэпилептического препарата, который также оказывает антидепрессивное и антипсихотическое действие. Его выписывают и в случае лечения алкогольной зависимости, компетентно сообщает "Московский Комсомолец".

Издание отмечает, что взрослым врачи назначают одну-две таблетки в сутки, затем дозу постепенно повышают до четырех-шести таблеток. В случае передозировки у пациента возникают нарушения в работе сердца, дыхательной системы и мозга. Отметим, что Дана Борисова, по ее словам, выпила десяток таблеток.

Telegram-канал Mash утверждает, что лекарство, которое приняла телеведущая, относится к крайне тяжелым препаратам. По данным ресурса, речь идет о финлепсине, который имеет множество побочных эффектов и принимается строго по предписанию врачей и под их наблюдением.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 27 2017 в 2:30 PST

Интересно, что адвокат Даны Борисовой Алексей Степанов заявил, что его подопечная не принимает психотропные вещества. "Мы с ней общались вчера вечером. Ее настроение рабочее. Дана Александровна не принимает психотропных веществ, регулярно сдает анализы. Она борется за своего ребенка. Ей слишком дорога дочь. Она долго боролась, чтобы сейчас сорваться. Дана не общается со старыми знакомыми и даже выкинула старые вещи", – цитирует Степанова StarHit.

А друг ведущей, глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников, и вовсе заявил, что она лечилась от кашля. "У Даны острое состояние, она кашляет, и врачи не могут поставить точный диагноз. Она была с ребятами, приезжали врачи, ни о каком самоубийстве речи не шло. Медики были долго с Даной, ставили капельницы. Она относится ко всему скептически, говорит: "Все плохо, кружится голова, не те таблетки прописали от кашля, ничего не помогает". Дана жаловалась, что ей дают не те таблетки, и требовала капельницу. Все нормально, она сейчас спит", – успокоил общественность Лушников.