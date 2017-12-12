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Вторник 12 декабря
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Близкие о состоянии пытавшейся покончить с собой Даны Борисовой

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskay
Журналисты выяснили подробности происшествия с Даной Борисовой, которая якобы пыталась покончить с собой. Репортеры поговорили с психологом телеведущей и ее другом, председателем правления Национального антинаркотического союза Никитой Лушниковым.
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Психолог Татьяна заявила, что Дана Борисова не пыталась наложить на себя руки. Якобы всему виной сильный приступ удушья, из-за которого ведущая и вызвала бригаду скорой помощи. "Уже несколько месяцев она не может вылечить кашель, сменила уже несколько антибиотиков. Ей предлагали лечь в больницу, чтобы нормально вылечиться, но она не хочет, все бегает по своим съемкам. Я думаю, что у нее это на нервной почве из-за судов с бывшим мужем. Но никаких антидепрессантов она не принимает, максимум – простое успокоительное", – цитирует специалиста Life.ru.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Ту же версию поддержал и друг Даны, председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. Однако он отметил, что Борисова страдает кашлем не несколько месяцев.

"На протяжении двух недель у нее сильный кашель, врачи не могут определиться с диагнозом, то ли это от неврологии, то ли бронхит. Вчера у нее усилился кашель, я ей выслал группу психологов, она была с ними. Она выпила таблетку для сна, у нее сильно закружилась голова. Вызвали скорую, она, к слову, приезжала два раза. Там речи нет о попытке самоубийства. Она просто лечится. У нее проблемы с бронхитом", – заявил Лушников в беседе с журналистом "Ридуса".

Никита объяснил, почему Дана при вызове скорой не назвала свою настоящую фамилию. По его словам, ведущая "старается ее вообще не афишировать". Тем не менее Лушников не стал скрывать, что сейчас борющаяся с наркозависимостью Борисова переживает "не просто период". "Она должна утвердиться. Найти себя в жизни. Но о наркотиках речи не идет, это однозначно. Она держится за свою трезвость и свои отношения с дочкой", – объявил друг Даны.

Ранее стало известно, что Дана Борисова предприняла попытку самоубийства. Однако дойти до конца телеведущей не хватило решимости. Поняв, что жизнь от нее уходит, блондинка позвонила в скорую помощь, при этом назвавшись другим именем. Прибывшие на место врачи спасли Дану, однако от госпитализации она отказалась.

Автор: Наталья Аряева12 декабря 2017, 11:54
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Дана Борисова оголилась на кинопремьере

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