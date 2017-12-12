Дана Борисова совершила попытку самоубийства

Дана Борисова вызвала скорую помощь. Как выяснилось, популярная телеведущая пыталась покончить с собой.

Дана Борисова предприняла попытку самоубийства. Однако дойти до конца телеведущей не хватило решимости. Поняв, что жизнь от нее уходит, блондинка позвонила в скорую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.

Примечательно, что Дана Борисова не стала представляться своим настоящим именем. Так получилось, что бригада скорой спешила спасти некую москвичку по фамилии Киселева. Можно только представить, как удивились медики, когда вместо некой госпожи Киселевой встретили Борисову.

Корреспондент Dni.ru связался с официальным представителем телеведущей по имени Дамир, чтобы выяснить подробности. Тот взволнованным голосом сообщил, что слышал об этом инциденте от других журналистов, однако подтвердить или опровергнуть информацию не смог.

Ранее стало известно, что популярной телеведущей не нужно выплачивать алименты отцу своей дочери. Об этом объявила сама Дана Борисова на страничке в социальной сети Instagram. "Доброе))) Мои родные! А вот и наша первая победа 🦋Мировой 👨‍⚖️ судья 178 судебного участка по р-ону Раменки ОТМЕНИЛА СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ВЗЫСКАНИИ С МЕНЯ АЛИМЕНТОВ на дочь🙌 😇😍🎄по причине того, что я и так их готова платить 👍☘️🌿Огромное спасибо моему адвокату🥇и всем ВАМ за любовь и поддержку 🦄", – сообщила популярная ведущая.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 9 2017 в 8:25 PST

Отметим, что девочка живет с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым и видится с именитой мамой по субботам. "Отныне, суббота – это мой самый любимый день недели))))Так как по субботам мы встречаемся с моей доченькой 🌹🌷🌸❤️💜💚и проводим день вместе", – сообщила Дана. Мать и дочь посетили салон красоты.

"Нам сделали аромамассаж в 4 руки, stone-массаж🦋и мы погрелись в инфракрасной сауне, чтобы не кашлять ☘️☘️☘️Доченька пока не хочет выставлять нашу с ней жизнь напоказ, и фотографируется 📷пока неохотно 😂, на следующей неделе наш план посетить книжный магазин👓🧚🏻‍♂️, купить очки 👓 для дали (прописал окулист) и, возможно, сходить в 🍿 кино", – поделилась планами Дана Борисова.