Ухажер из "Дома-2" раскрутил Бузову на откровения

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова разоткровенничалась со своим ухажером Ромой Гриценко. Молодой человек устроил девушке романтичное свидание.

Он пригласил свою пассию посмотреть нарезку лирических моментов с их участием на большом экране. Участник "Дома-2" обставил свидание в стиле открытых кинотеатров Америки. Перед экраном стоял роскошный белый кабриолет, из которого пара смотрела фрагменты выпусков шоу. Под проникновенный видеоряд Роман опять начал признаваться Ольге в любви.

"Ты в своей жизни никогда не сдавалась. И я сдаваться не собираюсь. Все говорят, что у меня шансов нет. И, может быть, ты тоже так думаешь. Но это не важно", – заявил Гриценко. На видео, опубликованном порталом dom2life.ru, заметно, что телеведущая и певица тронута поступком молодого человека. В определенный момент даже кажется, что она готова расплакаться.

Вместо этого Бузова в очередной раз попыталась урезонить ретивого ухажера. "Мне очень приятно все, что ты делаешь. Мне кажется, что ты просто эту симпатию придумал себе сам, и сам же в нее поверил", – объяснила она Роману свое видение ситуации.





Ведущая и певица призналась, что ей приятно внимание молодого человека – именно поэтому она намерена и дальше ходить с ним на свидания. Особенно нравится Бузовой та изобретательность, с которой Гриценко рассказывает ей о своих чувствах.

Певица пока не готова принять ухаживания молодого человека – она не до конца верит ему, опасаясь, что Грицекно просто хочет попиариться и заработать на ней. Кроме того, молодой человек не смог ответить на вопрос своей пассии: "Допустим, мы вместе. Что дальше?".

"Я тормознул, ничего внятного не ответил…Собственно, напрягся из-за этого. Я не засмущался, а понял, что у меня в голове нет ответа на этот вопрос. И двух слов связать не смог, чушь какую-то нес", – вспоминает неприятный момент с одного из их свиданий Роман.