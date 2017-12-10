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Постаревшую Бузову обругали за тонны штукатурки

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press/Olga Sokolova
Известная певица и ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками новой фотографией. Исполнительница хотела рассказать подписчикам о появлении интернета в метро Санкт-Петербурга, но главной темой обсуждения по устоявшейся традиции стал ее внешний вид.

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"В любимом Петербурге в метро запустили бесплатный Wi-Fi. Как же приятно осознавать, что с каждым годом твой родной город становится лучше!" – подписала снимок Бузова. Исполнительница выразила мнение, что теперь Северная столица точно готова к главному событию этого лета.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Однако внимание многих пользователей сети было сосредоточено на облике популярной певицы. Некоторые сочли, что она заметно постарела. "Спрячь старые руки", – дает совет один из комментаторов. "Бедная старушка", – пишет другой.

Кроме того, Бузову уличили в том, что она пытается скрыть то, как выглядит на самом деле. "Стареешь от недосыпания, от тонны косметики", – заявляет пользователь. "Как же много на тебе штукатурки. От нее ты очень постарела", – поддерживает его другой.

Напомним, недавно Бузова стала гостем передачи "Вечерний Ургант". Она задала ведущему программы неожиданный вопрос. "Иван, мог ли ты подумать, что на закате своей карьеры ты будешь встречаться со мной?" – начала певица диалог в студии.

Как писали Dni.Ru, Ургант, который в это время пил воду, едва не поперхнулся от подобной наглости. "Куда мне сплевывать – в кружку или на тебя?" – спросил он.

Автор: Евгений Мышко10 декабря 2017, 11:24
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