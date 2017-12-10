Постаревшую Бузову обругали за тонны штукатурки

Известная певица и ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками новой фотографией. Исполнительница хотела рассказать подписчикам о появлении интернета в метро Санкт-Петербурга, но главной темой обсуждения по устоявшейся традиции стал ее внешний вид.

"В любимом Петербурге в метро запустили бесплатный Wi-Fi. Как же приятно осознавать, что с каждым годом твой родной город становится лучше!" – подписала снимок Бузова. Исполнительница выразила мнение, что теперь Северная столица точно готова к главному событию этого лета.

Однако внимание многих пользователей сети было сосредоточено на облике популярной певицы. Некоторые сочли, что она заметно постарела. "Спрячь старые руки", – дает совет один из комментаторов. "Бедная старушка", – пишет другой.

Кроме того, Бузову уличили в том, что она пытается скрыть то, как выглядит на самом деле. "Стареешь от недосыпания, от тонны косметики", – заявляет пользователь. "Как же много на тебе штукатурки. От нее ты очень постарела", – поддерживает его другой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 5 2017 в 12:47 PST

Напомним, недавно Бузова стала гостем передачи "Вечерний Ургант". Она задала ведущему программы неожиданный вопрос. "Иван, мог ли ты подумать, что на закате своей карьеры ты будешь встречаться со мной?" – начала певица диалог в студии.

Как писали Dni.Ru, Ургант, который в это время пил воду, едва не поперхнулся от подобной наглости. "Куда мне сплевывать – в кружку или на тебя?" – спросил он.