Обнародовано неприличное видео Бузовой

Ольгу Бузову засняли в момент подготовки к выходу на сцену. На видео поющая ведущая присаживается раздвинув ноги и наклоняется проверить юбку и то, что под ней.

Рабочий график Ольги Бузовой расписан по минутам. Едва снявшись для программы Ивана Урганта, поющая ведущая поспешила на встречу с подругой, а потом – на очередное выступление. Ольга вышла на сцену "Партийной зоны" в красном боди с бахромой, заменяющей юбку. Завершали образ пышные волосы и красные высокие сапоги на шпильке. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" исполнила песни "Неправильная" и "Хит-парад".

Между тем в Сети появилось видео, на котором Бузова запечатлена в момент подготовки к выходу на сцену. На записи Ольга присаживается раздвинув ноги и наклоняется проверить то, что спрятано под юбкой-бахромой. Затем Ольга легко встает, отклоняется чуть назад, разминая спину, проверяет грудь. Потом неспешно двигается к выходу на сцену.

Ролик длится менее 20 секунд, однако получил бешеное распространение в интернете. Причем большинство комментариев пользователей Сети имеют негативную окраску – над Бузовой посмеялись, а видео назвали унизительным, неприличным и даже оскорбительным. Впрочем, сама Ольга собой довольна.

К примеру, на протяжении той же передачи Ивана Урганта Бузова нахваливала себя без остановки. "Я красивая, талантливая, верная, хотя пока не очень умная. И я не понимаю, за что меня можно ненавидеть. Я никому не переходила дорогу, а просто делаю то, что мне нравится. А еще странно, что за мной никто не ухаживает", – заявила Ольга Ивану.