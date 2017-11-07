За что Бородина ненавидит Бузову

Рустам Солнцев назвал настоящую причину конфликта двух звезд "Дома-2". Все дело – в банальной бабской зависти.

Рустам Солнцев – один из самых ярких участников реалити-шоу "Дом-2". Разумеется, он не мог остаться в стороне от громкого конфликта, который возник на минувшей неделе между давшей первый концерт Ольгой Бузовой и не поддержавшей ее Ксенией Бородиной.

"Я люблю девчонок всем сердцем, отношусь к ним как к родственницам, – деликатно поделился с Dni.Ru своим мнением Рустам. – И я знаю, что у этого конфликта давняя предыстория. Он зародился еще в ту пору, когда Ольга превратилась из участницы "Дома-2" в ведущую. Для всех это стало неожиданностью, а Ксюшу и вовсе потрясло. Она такого поворота не ожидала и очень ревностно отнеслась к успеху подруги. Ведь в ту пору было всего два ведущих, к которым все привыкли. Потом Ксюша и Ольга особенно не пересекались. Бородина стала народной любимицей – она казалась очень серьезной, переходящей из романа в роман, рожающей чудесных детей. Но последний раз в топы новостей она попадала из-за неприятности с ее крайним мужем".

"Бородина перестала быть ньюсмейкером, а народ стал говорить о Бузовой в связи с ее разводом – он вынес ее на гребень популярности, – продолжает Рустам. – Ольга воспользовалась хайпом и придумала себе новую историю, открыла себя с новой стороны. Но пережить успех своей товарки, с которой работаешь на одном канале и сидишь в одной гримерке, для Бородиной оказалось невыносимою. И вот тут началась война: девочки избегают друг друга, сплетничают, пишут друг о друге нелицеприятные посты, и эта информация доходит до коллектива "Дом-2".

"Бородина обижена на подругу, о которой пишут все, а теперь еще и полные залы она собирает, – уверен Рустам. – Ксюша постоянно обвиняет Олю в фальшивости. Может быть, Бузова кукольная, неправдивая, но она такая и есть, это данность, и упрекать ее в этом нельзя. У Оли – поклонники, цветы, клипы, полные залы, а Бородина не может этого пережить. Ее задела и шутка Павла Воли, что-де Бородина менее талантлива".