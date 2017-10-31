Возмущенный Солнцев напал на Борисову после ток-шоу

Скандал вокруг выступления известной ведущей Даны Борисовой в ток-шоу Дмитрия Шепелева не утихает. Шоумен Рустам Солнцев возмущен неблагодарностью девушки.

Во время программы она заявила, что никогда не общалась с Солнцевым. Как оказалось, это не правда. Шоумен утверждает, что раньше являлся близким другом Борисовой и активно помогал ей бороться с зависимостью. "Ты заявила на программе у Дмитрия Шепелева, что едва меня знаешь, несмотря на то, что мы дружили с тобой 20 лет", – возмущается Солнцев.

Кроме того, он раскритиковал девушку за ее манеру общения с матерью, которая также была гостем эфира. "Ты офигела. Позволяешь себе вещи, которые не имеешь права позволять – не по отношению ко мне, а по отношению к собственной матери. Ты проехалась по собственной матери, с которой ты при мне пыталась помириться и мирилась раз пятьсот", – приводит слова Солнцева журнал "СтарХит".

Рустам рассказал, что все попытки Борисовой наладить отношения с мамой заканчивались плачевно. Он подчеркнул, что не держит зла на Борисову. Солнцев надеется, что Дана откажется от своей манеры поведения.

"Не надо уважать меня – я переживу. Но в какой заду ты была бы, милашка, если бы твоя мама Катерина Ивановна когда-то не подняла вой на всю страну о том, что тебя надо спасать, подключив Андрюшу Малахова, меня, Прошку Шаляпина и всю остальную банду веселых мордочек. Дана, где бы ты была? И была бы ты вообще на белом свете?", – обращается Солнцев к Борисовой.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Сен 20 2017 в 9:58 PDT

Отметим, что отец телеведущей, Александр Александрович, разделяет ее версию. Он утверждает, что его супруга на самом деле давала Дане успокаивающие таблетки, и это могло стать причиной возникновения зависимости.

Кроме того, в новом выпуске программы "На самом деле", Александр Борисов рассказал, что дважды разводился с матерью телеведущей. Один из разрывов был вызван изменой супруги. Дана считает, что нездоровые отношения в семье стали причиной ее увлечения успокоительными таблетками.