Любовница изуродовала бывшего мужа Сябитовой

Взбешенная девушка избила возлюбленного. Его лицо – одна большая гематома.

Со своим вторым мужем Юрием Андреевым главная сваха страны Роза Сябитова познакомилась на передаче "Давай поженимся!" в 2008 году. В их отношениях кипели нешуточные страсти. Роза не раз заявляла о том, что муж поднимал на нее руку. Они несколько раз расходились и, в конце концов, в 2011 году развелись.

С новой возлюбленной Андреев вел себя аналогично. Рассказывали, что Наталья застала Юрия с любовницей, после чего у него сдали нервы. Разъяренный Андреев принялся бить ее руками и ногами куда попало.

Девушка случайно нажала кнопку вызова на своем телефоне, и ее мать стала свидетелем происходящего. Она-то и позвонила в полицию, которая прибыла оперативно и, возможно, предотвратила более тяжелые последствия. А так Наталья отделалась множественными гематомами, ушибами левой глазницы и нижних конечностей.

Как говорится, сколько веревочке не виться, а будет и конец. Теперь Юрий пожаловался, что сам стал жертвой очередной пассии, а в доказательство продемонстрировал фотографию с внушительным синяком на лице. Любовница его просто изуродовала!

"К сожалению, люди не всегда решают свои конфликты словами, –цитирует Андреева "Собеседник". – И все чаще проявляется женское насилие, агрессия. Вот и мне прилетело от ненаглядной. Она вспоминала былые обиды, и вот результат – хорошо поставленный удар. Наташа – женщина чувственная и темпераментная. Но рана уже заживает, сейчас все хорошо. Мы не расстались, ведь женщины бывают вспыльчивыми, у них случаются перемены настроения".

