Муж сбежал от дочки Сябитовой после свадьбы

Наследница главной телесвахи страны впервые рассказала о болезненном разводе с юристом Андреем Снетковым. Она до сих пор сильно переживает из-за ухода мужа.

Ксения Сябитова рассталась с супругом около двух лет назад. Однако только сейчас нашла в себе силы заговорить о расставании любимым. Девушка сделала признание на программе "Давай поженимся!", гостьей которой в этот раз стала ее звездная мать. Ксюша пришла на ток-шоу, чтобы поддержать родительницу и рассказала о распаде своей семьи.

Лариса Гузеева спросила у Сябитовой-младшей, что стало причиной ее развода. "Если честно, я не знаю… – призналась девушка. – Единственная причина, которая была оговорена мужем в загсе, заключалась в том, что он не был готов к супружеской жизни".

Вспоминать о расставании с возлюбленным ей до сих пор тяжело – у девушки навернулись на глаза слезы. Отметим, с момента развода наследница известной ведущей не общалась со Снетковым.

Ксения Сябитова также сообщила: был момент, когда Андрей хотел расстроить помолвку. Это произошло уже после того, как он сделал предложение. "Он пришел и говорит: "А мы можем перенести свадьбу на потом? На сентябрь-октябрь". Я сначала говорю: "Андрей, не переживай…" Когда ситуация повторилась несколько раз, я не выдержала: "Не хочешь – не женись", – поделилась дочь телесвахи.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Май 20 2017 в 2:47 PDT

По поводу развода дочери высказала и Роза Сябитова. Она сообщила, что Снетков сбежал от Ксении вскоре после бракосочетания. "Проходит месяц, и он с ней не живет. Ксюня рассказывает про какие-то отговорки, мол, ему душно в духовном плане. Я говорю: "Ну хорошо, давай освятим квартиру". Машину я им купила, квартира у них есть – живи не хочу. Но начались какие-то отговорки. Честно говоря, я держалась до последнего. Ксенька вообще не понимала, что происходит", – рассказала Сябитова.