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Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков прокомментировал заявление Дмитрия Дюжева, который, нелестно высказался о зрителях. По мнению актера и режиссера, звезда "Бригады" плохо воспитан.
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"Это дурное воспитание или малая образованность", - заявил Табаков радиостанции "Говорит Москва". Он добавил, что не станет говорить о том, как скандальные высказывания Дюжева могут повлиять на его репутацию.

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 Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

Скандал вокруг звезды "Бригады" прокомментировал и кинопродюсер Анатолий Сивушов. Он считает слова Дюжева о зрителях "нормальной человеческой реакцией". 

"Ему стало обидно. Потому что он несет людям радость и хочет взаимности. Любой артист нуждается в признании. И в некоторых "почестях", – заявил Сивушов "Комсомольской правде".

По словам продюсера, Дюжев очень любит своих зрителей и разочарован отсутствием взаимности с их стороны. "Актеры – люди легко ранимые, но заголовок про "разочарование в россиянах" – чушь, притянутая за уши", – заявил Сивушов. Продюсер подчеркнул, что считает Дюжева одним из самых достойных актеров. 

Также скандальную ситуацию прокомментировал и актер Сергей Селин. Своего коллегу он назвал "хорошим парнем", но подчеркнул, что нельзя позволять себе такие высказывания, передает РЕН ТВ.

"Я всегда говорю: я первый тост – за Новый год, а второй – обязательно за зрителя. Ибо именно он, зритель, делает нас известными, знаменитыми, популярными. К зрителю так относиться, я считаю, некорректно", – заявил Селин. 

Напомним, ранее Дмитрия Дюжева не пропустили в очереди бизнес-класса. После этого актер заявил в интервью, что правильно зрителям показывают "лабуду" и "туфту" – они якобы этого "заслуживают". Народ возмутился такими жестокими словами артиста.

15 ноября 2017, 19:41

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