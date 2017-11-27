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Крутой раскрыл подробности страшной болезни Хворостовского

Игорь Крутой, Дмитрий Хворостовский. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певец не внял совету композитора. И отказался от лечения во Франции.

Продолжение: Покойный Хворостовский "собрал аншлаг" в Москве
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Для композитора Игоря Крутого смерть певца Дмитрия Хворостовского стала личной трагедией. Они много лет дружили, работали, участвовали в мероприятиях. И на панихиду в Концертный зал имени Чайковского главный российский хитмейкер пришел одним из первых.

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"Американские онкологи, к которым обратился Дима, сказали, что он проживет 18 месяцев, – рассказал Dni.Ru Крутой. – А он прожил на год больше. Когда я предложил ему показаться хорошему врачу во Франции, Дима отмахнулся: "Да нет, Игорь, я хочу остаться рядом с женой и детьми". Наверное, он чувствовал, что уходит, поэтому положился на волю Бога. Мне посчастливилось выходить с Хворостовским на одну сцену, работать с ним в одном проекте ("Дежавю" – синтез оперного вокала и популярной музыки. – Прим. ред.). И я не верю, что незаменимых не бывает. Дима был именно таким".

Напомним, что Дмитрий Хворостовский, страдавший от онкологии мозга, принципиально отказался от лечения в России и от всенародного сбора средств, как это было с певицей Жанной Фриске. Все медицинские манипуляции артист доверил специалистам одной из лучших (и самых дорогих) клиник Лондона Royal Marsden. Она имеет специальную королевскую награду за разработки в области противораковых препаратов. А многие работающие здесь врачи награждены орденами Британский империи за успешную работу с больными и исследования в области онкологии.

Центр предлагает своим пациентам самые современные биотехнологии, включая революционный эпигенетический подход.По плану специалистов этой клиники, лечение русского артиста состояло из трех этапов: амбулаторное, медикаментозное и курс радиологии, который занимал два-три часа в день. 

Автор: Иван Губкин27 ноября 2017, 13:18
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