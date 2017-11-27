К гробу Хворостовского выстроилась огромная очередь

В Москве началась церемония прощания с прославленным певцом. Поклонники не могут сдержать слез.

В Московском концертом зале имени Чайковского началась церемония прощания с прославленным оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Эту намоленную сцену артист очень любил и выступал здесь с 1990-го года.

Тогда, на заре карьеры, он исполнял в зале Чайковского романсы Сергея Рахманинова на стихи русских поэтов и каватину Алеко из оперы "Алеко", арии из опер Доницетти и Верди. А в апреле 2013 года в сопровождении Академического Большого хора "Мастера хорового пения" Российского государственного музыкального телерадиоцентра представлял программу из произведений Чайковского, Беллини и Чеснокова.

Сегодня они звучат в записи на Триумфальной площади и на сцене, где установлен гроб с легендарным исполнителем. Очередь из желающих отдать ему последние почести растянулась на несколько кварталов. Многие специально прилетели из других городов и зарубежья. Среди них – артисты европейских театров, которые работали с русским баритоном.

Для коллег и поклонников Хворостовского его уход стал настоящим потрясением. Многие восприняли эту скоропостижную смерть как личную трагедию.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне. Оперный певец боролся с опухолью мозга, но болезнь оказалась сильнее. Ему было всего 55 лет...