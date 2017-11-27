Родители Хворостовского в тяжелом состоянии

Церемония захоронения праха певца на родине отложена. Такова воля его семьи.

Вечером 27 ноября тело прославленного оперного певца Дмитрия Хворостовского будет кремировано, а прах разделен на две части. В 13:00 28 ноября одну из урн захоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Вторую, согласно воле артиста, перевезут на его малую родину, в Красноярск.

В Москву уже прибыла делегация оттуда. "Дмитрий Хворостовский был почетным гражданином Красноярского края. И по согласованию с его родными на набережной Енисея будет создан мемориал Хворостовского, – рассказал Dni.Ru исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс. – Кроме того, решается вопрос о ряде переименований в городе. Мы хотим назвать именем Хворостовского институт искусств, в котором он учился, театр оперы и балета или Большой концертный зал, в котором Дмитрий Александрович дал свой последний концерт в июне этого гожа. Его проявлению мужества, стойкости и силы красноярцы рукоплескали стоя. Но вопросы эти, как и место захоронения, будут решать позже, через несколько месяцев. Пока же родители Хворостовского находятся в тяжелом состоянии и не могут этим заниматься".

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне. Оперный певец боролся с опухолью мозга. Ему было 55 лет. Для поклонников уход артиста стал настоящим потрясением. Многие россияне восприняли его смерть как личную трагедию.