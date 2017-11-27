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Поклонников не пускают к гробу Хворостовского

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Родственники не хотят, чтобы певца видели изменившимся. И их можно понять.

Продолжение: Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского

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В Концертном зале имени Чайковского проходит церемония прощания с прославленным баритоном Дмитрием Хворостовским. Гроб установлен на сцене, на которой артист выступал не раз. Рядом сидят вдова и дети. 

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Одним из первых простился с великим певцом его коллега Иосиф Кобзон, который тоже борется с раком. Он долго молчал, а потом подошел со словами соболезнования к родным исполнителя. 

Знаменитости, сменяя друг друга, стоят в почетном карауле. Простых людей к гробу не пускают, они кладут цветы у рампы. И это правильно – Хворостовский заслужил право быть на сцене, это его законное место.

Крышку гроба родственники просили не открывать: говорят, из-за онкологического заболевания певец сильно изменился. В памяти людей он останется красивым, цветущим, молодым.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне. Для поклонников его уход стал настоящим потрясением. Многие россияне восприняли смерть артиста как личную трагедию. Прах певца захоронят в его любимых городах – Москве и Красноярске.

Автор: Иван Губкин27 ноября 2017, 11:22
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Каким запомнился Дмитрий Хворостовский

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