Поклонников не пускают к гробу Хворостовского

Родственники не хотят, чтобы певца видели изменившимся. И их можно понять.

В Концертном зале имени Чайковского проходит церемония прощания с прославленным баритоном Дмитрием Хворостовским. Гроб установлен на сцене, на которой артист выступал не раз. Рядом сидят вдова и дети.

Одним из первых простился с великим певцом его коллега Иосиф Кобзон, который тоже борется с раком. Он долго молчал, а потом подошел со словами соболезнования к родным исполнителя.

Знаменитости, сменяя друг друга, стоят в почетном карауле. Простых людей к гробу не пускают, они кладут цветы у рампы. И это правильно – Хворостовский заслужил право быть на сцене, это его законное место.

Крышку гроба родственники просили не открывать: говорят, из-за онкологического заболевания певец сильно изменился. В памяти людей он останется красивым, цветущим, молодым.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне. Для поклонников его уход стал настоящим потрясением. Многие россияне восприняли смерть артиста как личную трагедию. Прах певца захоронят в его любимых городах – Москве и Красноярске.

