Об ушедшем Хворостовском плачет весь мир

Российский театральный режиссер Дмитрий Бертман рассказал о том, как тяжело театральная среда восприняла смерть оперного певца Дмитрия Хворостовского. Художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" отметил, что с соболезнованиями ему звонят из театров со всего мира.

"Сейчас по Диме плачет весь мир. Мне звонят люди из разных театров мира – директора, певцы, просто сотрудники – Дима для всех был не просто великим баритоном: своим невероятным обаянием он всех делал своими друзьями", – цитирует "Московский комсомолец" Дмитрия Бертмана.

Театральный режиссер рассказал, что имел счастье лично познакомиться с оперным певцом в доме известной певицы Марии Мещеряковой в Вене. Позже Дмитрий Хворостовский был одним из инициаторов открытого письма в поддержку Бертмана на фоне задержек с реконструкцией "Геликон-оперы". "Вся "Геликон-опера" сейчас плачет... родной он нам. Такие люди, как Дима, появляются очень редко в оперной истории", – признался режиссер.

Дмитрий Бертман отметил, что успех Дмитрия Хворостовского сложился из трех составляющих – личных данных, за которые певца называют сибирским самородком, великолепное музыкальное образование, полученное в Красноярске, а также огромный личный вклад родителей.

Среди своих коллег по цеху Дмитрий Хворостовский отличался невероятной харизмой. "Мог прийти на репетицию в рваных джинсах, в кожаной куртке с молниями, такой весь накачанный, спортивный, молодой!.. Для него не существовало никаких проблем по части движения на сцене, потому что он был чрезвычайно тренированным. Обладал потрясающим чувством юмора", – вспомнил Бертман.

"Дмитрий – мощнейшая фигура, ведь обычно оперный исполнитель хорошо известен только в кругу меломанов; а про Хворостовского узнали миллионы людей, которые вообще не ходят в оперу. Такая же история была и с Шаляпиным, и с Магомаевым. Дима стал поистине мегапопулярным", – подчеркнул он.

К слову, с Шаляпиным связано мистическое совпадение, произошедшее при подготовке к похоронам Хворостовского. Правительство Москвы предоставило организаторам траурной церемонии право выбирать место захоронения оперного певца. Было предложено три варианта. "Потом совершенно случайно возник четвертый вариант. Вот он и оказался близко от могилы Шаляпина", – рассказал Бертман.

Напомним, прощание с Дмитрием Хворостовским начнется 27 ноября с 10:00 в Концертном зале имени Чайковского. Тело оперного певца уже доставлено в столицу. После траурной церемонии его кремируют, а прах разделят на две части. В соответствии с последней волей усопшего, половину захоронят в Москве, а половину – в родном для него Красноярске.