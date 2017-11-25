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Хворостовского привезли в Москву на прощание

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Тело оперного певца Дмитрия Хворостовского доставили в Москву для подготовки к церемонии прощания. Само траурное мероприятие начнется утром 27 ноября в концертом зале имени Чайковского.
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Начало прощания с Дмитрием Хворостовским в концертном зале имени Чайковского назначено на 10:00 27 ноября, передает ТАСС. Тело всенародно любимого артиста было доставлено в Москву вечером 25-го.

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Родственники оперного певца попросили поклонников Хворостовского воздержаться от покупки цветов. Вместо этого они предложили направить эти деньги в британскую благотворительную компанию Cancer Research UK, которая занимается исследованиями в области лечения рака.

После прощания состоится кремация тела артиста. Прах певца, в соответствии с его волей, должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и на его родине в Красноярске. Уже известно, что одна из урн будет предана земле на Новодевичьем кладбище.

Под захоронение Хворостовского выбрано знаковое место – всего в 100 метрах от могилы оперного певца Федора Шаляпина. Он был кумиром скончавшегося от рака в Лондоне баритона, его любимым артистом. Поэтому соседство кажется символичным.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне. Оперный певец боролся с опухолью мозга. Ему было 55 лет. Для всех поклонников творчества Дмитрия Хворостовского его уход стал настоящим потрясением. Многие россияне восприняли его смерть как личную трагедию.

Автор: Геннадий Куприянов25 ноября 2017, 19:05
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